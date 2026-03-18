Miðvikudagur 18.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Verk og vit hefst á morgun

Ragna Gestsdóttir
Miðvikudaginn 18. mars 2026 15:46

Verið er að leggja lokahönd fyrir stórsýninguna Verk og vit í Laugardalshöll.

Stórsýningin Verk og vit hefst á morgun í Laugardalshöll. Sýningin hefur fest sig í sessi sem einn mikilvægasti vettvangur fagaðila í byggingariðnaði, mannvirkjagerð og skipulagsmálum og munu um 100 sýnendur taka þátt í ár. Sýningin er opin fagaðilum alla sýningardagana, en almenningi gefst kostur á að heimsækja hana helgina 21.-22. mars.

„Fjölbreytileiki sýnenda hefur aldrei verið meiri á sýningunni en nú. Með Verk og vit höfum við bæði náð að skapa tækifæri fyrir íslenska markaðinn til að kynna vörur sínar og þjónustu og veitt erlendum aðilum tækifæri til að taka þátt sem sjálfstæðir sýnendur eða undir formerkjum íslenskra félaga,“ segir Áslaug Pálsdóttir, framkvæmdastjóri AP almannatengsla, sem er framkvæmdaraðili sýningarinnar í tilkynningu.

Eftirvæntingin er sérstaklega mikil í ár, því 20 ár eru liðin frá fyrstu sýningunni og segir Áslaug greinilegt að sýnendur stefni að því að gera afmælissýninguna sem veglegasta. „Margir þeirra þekkja handtökin vel, því þátttaka í sýningunni er orðin fastur liður í starfsemi fjölmargra fyrirtækja. Það er einstök upplifun að ganga inn í sýningarsalinn við opnun, finna orkuna og sjá hvernig hugmyndir og vinna síðustu mánaða lifna við.“

Verk og vit er mikilvægur fundarstaður fyrir iðnaðinn í heild sinni þar sem tengslamyndun, samstarf og ný tækifæri verða til. „Hér myndast formlegir og óformlegir fundir, nýsköpun kviknar og þekking innan iðnaðarins eykst. Þetta er vettvangur sem styrkir samstarf og samstöðu innan greinarinnar og þannig myndast einstök heildarupplifun sem hefur einkennt Verk og vit frá upphafi,“ segir Áslaug.

Horft til framtíðar og stórátak í byggingariðnaði

„Það er gaman að horfa til baka og sjá hvernig sýningin hefur þróast. Við höfum gengið í gegnum bæði uppsveiflu- og samdráttartímabil en Verk og vit hefur á öllum tímum verið sameiginlegur fundarstaður iðnaðarins og mikilvægur sem slíkur óháð ytri aðstæðum,“ segir Áslaug. Hins vegar er ekki síður mikilvægt að ræða framtíðina. Fram undan eru mikilvæg og stór uppbyggingartímabil fyrir Ísland. Mikil innviðaskuld hefur gert það að verkum að stórátak þarf til að tryggja öryggi á mörgum sviðum í opinberri þjónustu á Íslandi. Fjölga þarf heilbrigðisstofnunum, leikskólum, skólum og orkumannvirkjum, byggja þarf brýr og tvöfalda hringveginn og samhliða því þarf að ráðast í umfangsmikið viðhald innviða. Það hefur því aldrei verið mikilvægara en núna að stilla saman strengi fyrir stórátak í byggingariðnaði.

Um 25 þúsund gestir á síðustu sýningum

Meðal sýnenda verða byggingaverktakar, verkfræðistofur, tækjaleigur, hugbúnaðarfyrirtæki, framleiðendur, menntastofnanir, fjármálafyrirtæki og ráðgjafafyrirtæki og er mikill hugur í þeim að gera sýninguna sem glæsilegasta. Allt sýningarrými er löngu uppselt og því ljóst að sýnendur ætluðu ekki að missa af viðburðinum í ár.

Samhliða sýningunni verður einnig haldin ráðstefna og aðrir viðburðir. Samtök iðnaðarins munu standa fyrir ráðstefnu í tengslum við Verk og vit þar sem meðal annars verður rætt um mannauðsmál og áhrif tæknibreytinga á byggingariðnaðinn. Sýnendur standa einnig fyrir fjölmörgum áhugaverðum fyrirlestrum meðan á sýningu stendur. Á Verk og vit í ár verða veitt Sýningarverðlaun eins og á fyrri sýningum en nú í fyrsta sinn verða einnig veittar viðurkenningar fyrir Nýsköpun ársins – Tækniþróun og lausnir og Sjálfbærni og umhverfisvitund.

Áhugi fagaðila og almennings hefur verið mikill, því síðustu þrjár sýningar hafa fengið um 25.000 gesti hver.

Samstarfsaðilar sýningarinnar eru félags- og húsnæðismálaráðuneytið, innviðaráðuneytið, Samtök iðnaðarins, Byko og Landsbankinn. AP almannatengsl eru framkvæmdaraðili sýningarinnar. Miðasala fer fram á Tix.is.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

