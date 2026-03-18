Stjórnandi Facebook-hópsins stígur fram í máli Péturs Gauts – „Tilgangurinn er alls ekki að taka fólk af lífi“

„Tilgangurinn er alls ekki að taka fólk af lífi. Það er ekki tilgangur hópsins og það er líka bara mjög skaðlegt hvernig þessi maður nálgast umræðuna varðandi hópinn, þar sem ég hef margsinnis stigið upp fyrir karlmönnum sem hafa bara lent mjög illa í alls konar málum og ég hef aðstoðað þá og leyst úr þeirra flækjum. Ég er á móti ofbeldi, alveg sama hver beitir því eða verður fyrir því svo það sé alveg á hreinu,“ segir Aðalheiður Ósk Þorsteinsdóttur, stjórnandi Facebookhópsins „Áfram stelpur“. Hópurinn, sem telur um 6.500 meðlimi, hefur verið í fréttum í dag eftir að listmálarinn Pétur Gautur steig fram og benti á vafasama, nafnlausa umfjöllun um sig í hópnum.
Kona sem býr í nágrenni við vinnustofu Péturs Gauts á Njálsgötu hafði tekið ljósmyndir af aðstöðunni, birt mynd af Pétur Gaut og sagt hegðun hans vera sérkennilega. Þá lýsti hún því að það vekti henni óhug að ungur drengur vendi komur sína á vinnustofuna og þar væri stór dýna á gólfinu. Drengurinn sem um ræðir er hins vegar afastrákur Péturs Gauts og umrædd dýna er fleti hundsins hans.
Pétur Gautur hyggst kæra þessa umfjöllun til lögreglunnar. Aðalheiður bendir hins vegar á að búið er að fjarlægja umrædd ummæli og konan sem skrifaði þau hafi beðist afsökunar. Pétri eigi að vera þetta ljóst þar sem dóttur hans hafi verið tjáð þetta.
Blaðamaður tjáði Aðalheiði þá skoðun að honum þætti þetta vera sérkennileg skrif og þau vektu honum spurningar um hver væri eiginlega tilgangur hópsins. Aðalheiður vísaði í einkunnarorð hópsins en þar segir:
„Áfram stelpur er stuðnings- og samstöðuhópur þar sem konur og kvár geta deilt eigin reynslu, fundið stuðning og staðið saman.
Markmið hópsins er að skapa öruggt og virðingarfullt rými fyrir opna umræðu og samstöðu.“
Aðalheiður staðfestir að skrifin um Pétur Gaut sé ekki lengur að finna í hópnum. Hún telur mikilvægt að bjóða upp á vettvang þar sem konur geti deilt erfiðri reynslu en hún hafi líka tekið upp hanskann fyrir karlmenn sem hafi verið ásakaðir í hópnum og hafi lagt mikið á sig til að halda umræðunni málefnalegri í hópnum.
„Sú sem verður fyrir einhverju má segja frá því. En við erum ekki með sögusagnir og núna er bannað að bæta við nafni undir færslu hjá öðrum,“ segir Aðalheiður sem segist reglulega endurskoða reglur hópsins.
DV spurði Aðalheiði hvað henni þætti um að Pétur Gautur væri búin að kæra skrifin til lögreglu. „Það er alveg sjálfsagt. Ég er alveg í samskiptum við lögreglu og það er ekki vandamál.“
Blaðamaður DV hefur ekki aðgang að Facebook-hópnum „Áfram stelpur“ enda karlskyns, en Aðalheiður hefur nú birt þar nýja tilkynningu í tengslum við fjaðrafokið út af máli Péturs Gauts og veitti hún DV leyfi til að birta þá yfirlýsingu, sem er svohljóðandi:
„Vegna umfjöllunar í fjölmiðlum. Í dag birtist frétt þar sem einstaklingur varar við hópnum okkar – Áfram stelpur.
Það er einföldun að stilla þessu upp sem dæmi um stjórnleysi eða mannorðsmorð. Það endurspeglar ekki hvernig mál eru raunverulega unnin hér inni. Í þessu tilviki var gripið inn í um leið og umræðan fór út fyrir mörk. Óviðeigandi ummæli voru fjarlægð og aðstandandi viðkomandi látinn vita. Eigandi póstsins baðst einnig afsökunar á orðalagi í færslunni, sem var tekið vel af aðstandanda.
Það sem vantar í umfjöllunina er þessi heildarmynd – að gripið var inn í, aðhaldi beitt og brugðist við.
Vegna skaðandi ummæla um hópinn vil ég einnig taka þetta skýrt fram: Ég er alfarið á móti öllu ofbeldi, sama hver beitir því eða verður fyrir því. Ég hef margoft gripið inn í mál eftir að hafa fengið skilaboð frá mönnum sem þurfa aðstoð vegna pósta og sögusagna sem eru þeim og málstaðnum öllum skaðleg.
Ofbeldi á aldrei rétt á sér – sama hver á í hlut. Áfram stelpur er vettvangur sem byggir á ábyrgð, mörkum og virðingu – og þannig mun það halda áfram.
Heiða Ósk stjórnandi Áfram stelpur!“