Starmer fær hjálp úr óvæntri átt – Segir Trump barnalegan

Kemi Badenoch, formaður breska Íhaldsflokksins, segir að sífelld gagnrýni Donald Trump Bandaríkjaforseta á Keir Starmer forsætisráðherra Bretlands sé barnaleg. Bretland eigi ekki að dragast út í stríðið í Íran.
Trump hefur gagnrýnt Starmer fyrir að styðja hann ekki í stríðinu við Íran og ekki vilja hjálpa til við að halda Hormússundi opnu. Hefur hann meðal annars sagt að Starmer sé „enginn Churchill“.
En líkt og aðrar Evrópuþjóðir, Japanir, Kóreumenn, Ástralir og fleiri hafa Bretar ekki vilja koma Bandaríkjunum og Ísrael til hjálpar í árásarstríði sínu gegn Íran, sem hefur brugðist við með því að loka Hormússundi og gera loftárásir á Flóaríkin.
Eins og segir í blaðinu The Guardian þá segir Badenoch að hún sé sjálf harðasti gagnrýnandi Keir Starmer. „En skilaboðin sem koma frá Hvíta húsinu eru kolröng,“ sagði hún. „Mér finnst þetta í rauninni frekar barnalegt. Það er margt sem má segja á bak við lokaðar dyr.“
Hafi þetta ekki aðeins áhrif í Miðausturlöndum og á milli bandamanna heldur sé þetta vopn í höndum óvina.
„Við erum að taka á móti Selenskí Úkraínuforseta í landinu okkar í dag. Hinir vestrænu bandamenn er að rífast innbyrðis, ég tel að þetta sendi röng skilaboð til andstæðinga okkar, í Íran og í Rússlandi,“ sagði Badenoch. „Við þurfum að styrkja böndin á milli Bretlands og Bandaríkjanna, óháð því hver sé forseti og hver sé forsætisráðherra. En skilaboðin frá Hvíta húsinu eru barnaleg.“
Þetta er breyting frá upphafi stríðsins þegar Badenoch gagnrýndi Starmer fyrir að leyfa ekki Bandaríkjunum að nota herstöðvar á bresku landsvæði til þess að gera árásir á Íran. En eftir því sem liðið hefur á hefur komið í ljós að árásir Bandaríkjanna og Íraels voru vandræðalega vanhugsaðar og virðist sem svo að ríkin tvö séu komin út í kviksyndi. Stuðningur almennings er lítill og efnahagslega áhrif gríðarleg.
Badenoch og Íhaldsflokkurinn hafa glímt við miklar óvinsældir og eru samkvæmt könnunum orðinn þriðji eða jafn vel fjórði stærsti flokkurinn í landinu. Fylgið hefur tæst af flokknum bæði til hægri og vinstri.