Ræstingakona lagði Hótel Akureyri – Var sökuð um þjófnað og trúnaðarbrest

Kona sem vann við þrif og önnur verkefni hjá Hótel Akureyri um hálfs árs skeið árið 2023 stefndi hótelinu í kjölfar fyrirvaralausrar uppsagnar. Var málið rekið fyrir Héraðsdóm Norðurlands eystra á Akureyri, sem kvað upp dóm þann 16. mars.
Konunni var sagt upp störfum 11. desember 2023 og tilgreindar ástæður uppsagnarinnar voru þjófnaður og trúnaðarbrestur. Var konan sökuð um að hafa hirt vínflösku sem hótelgestur skildi eftir á herbergi sínu, fyrir slaka mætingu og fyrir að fíkniefni hafi fundist í eigum hennar á hótelinu.
Konan taldi sig hafa unnið sér inn eins mánaðar uppsagnarfrest en hótelið kærði sig ekki um að njóta starfskrafta hennar á uppsagnartíma.
Hún gerði kröfu um 925 þúsund krónur í vangoldin laun og 500 þúsund krónur í miskabætur.
Það var mat dómsins að uppsögn konunnar hefði fyrst getað orðið virk við lok desembermánaðar og síðan ætti hún eins mánaðar uppsagnarfrest. Var því krafa um vangoldin laun samþykkt og litið svo á að hún ætti inni tveggja mánaða laun.
Hvað varðar ásakanir um þjófnað og brot á starfsskyldum segir dómari að sönnunarbyrði um slíkt hvíli á hótelinu og njóti engra gagna til að staðfesta þessar ásakanir. Segir dómurinn að ásakanirnar hafi verið meiðandi fyrir konuna og hafi vegið að persónu hennar, en ásakanirnar séu með öllu ósannaðar. Taldi dómurinn að hæfilegar miskabætur væru samkvæmt kröfu konunnar, þ.e. 500 þúsund krónur.
Fór svo að Héraðsdómur Norðurlands eystra gekk að öllum kröfum konunnar og dæmdi hótelið til að greiða henni 925.878
krónur með dráttarvöxtum í vangoldin laun og 500 þúsund krónur í miskabætur. Einnig þarf hótelið að greiða rétt rúma milljón króna í málskostnað.
