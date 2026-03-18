Miðvikudagur 18.mars 2026

Pétur Gautur varar við Facebook-hópi þar sem reynt var að rústa mannorði hans

Ágúst Borgþór Sverrisson
Miðvikudaginn 18. mars 2026 11:30

Pétur Gautur. Mynd: Facebook

Hinn þekkti listmálari Pétur Gautur er með vinnustofu við Njálsgötu í Reykjavík. Ónefnd kona sem býr þar í nágrenninu stofnaði til sérkennilegrar umræðu um Pétur Gaut í Facebook-hópnum „Áfram stelpur“ en í honum er um 6.500 manns. Snerist umræðan um að hann sýndi af sér ótilgreinda vafasama hegðun.

Konan skrifar: „Hæhæ, er einhver með reynslu af þessum? Hann er með einhverskonar listastúdíó nálægt götunni minni og er að sjá smá sketchy hegðun og veit ekki hvort ég er að ímynda mér eða ekki?“

Annar nafnleysingi setti inn sláandi ummæli við færsluna:

Pétri Gauti var illa brugðið er honum bárust upplýsingar um þessa umræðu og fer hann yfir málið í færslu til Facebook-vina sinna. Greinir hann frá því að drengurinn sem vísað er til svo ósmekklega sé afastrákurinn hans. Dýnan á gólfinu sé fleti hundsins hans. Hann varar við Facebook-hópnum „Áfram stelpur“ sem geti skaðað orðspor fólks:

„Fékk ábendingu um það, að á facebook er verið hálfpartinn аð saka mig um perraskap með börnum, og held dýrum líka. Einhver „góð“ kona tók án leyfis myndir fyrir utan vinnustofuna hjá mér og stuttu seinna var nafnlaus ábending, eiginlega sakbending um þessa “perrahegðun“. Læt skjáskot fylgja meỗ af bessari nafnlausu árás..

Til upplýsingar þá er þetta „einhverskonar  listasdúdíó“ vinnustofan mín sem hefur veriỗ á sama staỗ í 26 ár. Eg er velþekktur listamaður og til mín koma i heimsókn fleiri hundruỗ manns á ári. Hundurinn minn er fjallahundur fra Sviss af Berner Sennenhund-kyni eỗa „Bernese Mountain Dog“ eins og þeir eru kallaðir í Ameríku og vilja helst alltaf liggja úti í frosti og snjó.

Þetta eru mög stórir hundar, 45-65 kilóa flikki. Það skýrir gömlu dýnuna sem frúin sá inn um gluggann, en þetta er bæli hundsins, þegar hún fæst að koma inn.

Litli drengurinn er afastrákurinn minn sem býr rétt hjá. Kemur þegar hann getur og finnst ekkert skemmtilegra en að teikna og mála á vinnustofunni þegar afi er að vinna. Það eru nú öll ósköpin.

Þessi síða „Áfram stelpur“ er stórhættuleg og getur skaðað orðspor fólks. Kynnið ykkur málavexti áður en sjúkur hugur ykkar hleypur með ykkur í gönur. Hér hefði bara verið hægt aðbanka a hurðina og kynna sig og sjá hvort allt sé ekki í lagi….áður en saklaust fólk er tekið af lífi.“

Ætlar að tilkynna til lögreglu

Pétur Gautur greinir síðan frá því að hann ætli með málið til lögreglu og einnig krefjast miskabóta fyrir dómi vegna árásar á mannorð hans:

„Á morgun fer ég til lögreglunar og mun kæra þessa konu sem birti mynd af mér og sáir efasemdum til allra að ég sé barnaníðingur. Og það inn á einhverri hræðilegri lokaðri síðu sem heitir “Áfram stelpur”….allt í skjóli nafnleyndar.

Það er lögreglunar að hafa uppi á nafninu, ætti ekki að vera svo erfitt, og þannig draga þannig þessa illa innrættu norn fyrir framan alla. Svo mun ég krefjast skaðabóta fyrir rétti.“

 

