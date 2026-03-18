Mannslát á Kársnesi: Verður ákærður fyrir manndráp

Tuttugu og níu ára gamall grískur maður verður ákærður fyrir manndráp vegna andláts fertugs Portúgala á heimili sínu á Kársnesi í Kópavogi í lok nóvember 2025.
DV fékk þær upplýsingar hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu að rannsókn málsins væri lokið og málið væri komið til héraðssaksóknara. Karl Ingi Vilbergsson, saksóknari hjá embætti héraðssaksóknara, staðfestir í samtali við DV að gefin verði út ákæra um manndráp á hendur manninum á næstu dögum.
Gæsluvarðhald yfir manninum rennur út í dag, 18. mars, og hefur það verið framlengt í þessum rituðu orðum.
Maðurinn var upphaflega handtekinn nokkrum dögum eftir að hinn látni fannst og sat þá í gæsluvarðhaldi í nokkra daga, en var síðan látinn laus. Hann var handtekinn strax næsta dag eftir að ný gögn komu fram og hefur hann síðan þá setið í gæsluvarðhaldi.
Stunguáverkar fundust á hinum látna manni en lögregla hefur ávallt gefið mjög takmarkaðar upplýsingar um rannsókn málsins. Málið fer hins vegar fyrir dóm á næstu vikum eða mánuðum.