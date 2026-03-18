fbpx
Miðvikudagur 18.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Ísland.is sagt ekki uppfylla EES-reglur

Ritstjórn DV
Miðvikudaginn 18. mars 2026 15:08

ESA, eftirlitsstofnun EFTA, hefur sent íslenskum stjórnvöldum rökstutt álit vegna annmarka á miðlægri stafrænni upplýsinga- og þjónustumiðstöð hins opinbera. Er þar átt við vefsvæðið Ísland.is sem ESA segir að uppfylli ekki reglur EES um að vera aðgengileg þjónustuaðilum frá öðrum EES-ríkjum.

Segir í tilkynningu frá ESA að í hinurökstudda áliti sé óskað eftir því að Ísland geri viðeigandi breytingar á miðlægri stafrænni upplýsinga- og þjónustumiðstöð sinni.

Stafrænni upplýsinga- og þjónustumiðstöð sé ætlað að gera einstaklingum og þjónustuveitendum kleift að veita þjónustu í öðrum EES-ríkjum. Þær nýtist í mörgum atvinnugeirum, þar á meðal í ferðaþjónustu og byggingastarfsemi sem og einstaklingum með lögvernduð starfsheiti. Tilgangur slíkrar miðstöðvar sé að gera þjónustuveitendum kleift að ljúka allri opinberri skráningu og viðurkenningu á starfsréttindum með rafrænum hætti á einni vefsíðu.

Kröfur

Að mati ESA hefur Íslandi ekki tekist að koma á fót fullnægjandi opinberri þjónustumiðstöð fyrir landið en vefsíðan sem sögð er vera það (Ísland.is) uppfylli ekki kröfur EES-reglna, þar á meðal vegna þess að þar sé ekki að finna nauðsynlegar upplýsingar fyrir þjónustuaðila frá öðrum EES-ríkjum.

Skortur á slíkri vefsíðu þýði að notendur verði að fara í gegnum mikið efni á mismunandi vefsíðum reknum af ólíkum aðilum til að finna þær upplýsingar sem leitað sé eftir.

Segir enn fremur í tilkynningunni að ESA hafi opnað mál að eigin frumkvæði árið 2020. Formlegt áminningarbréf hafi sent Íslandi í mars 2023 þar sem fram hafi meðal annars komið að með því að hafa ekki komið á fót vefsíðu sem þjónaði sem miðlæg stafræn upplýsinga- og þjónustumiðstöð hefði Ísland ekki uppfyllt skyldur sínar samkvæmt EES-samningnum.

Rétt sé að taka fram að íslenska ríkið hafi náð ákveðnum framförum við að koma íslensku þjónustumiðstöðinni á laggirnar. Hins vegar vanti enn mikilvægar upplýsingar og uppbygging Ísland.is sé með þeim hætti að erlendum þjónustuveitendum sé ekki ljóst að vefurinn sé íslenska þjónustumiðstöðin.

Rökstutt álit sé annað skrefið í formlegu brotaferli ESA. Íslensk stjórnvöld hafi nú tvo mánuði til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri og að því loknu geti ESA ákveðið hvort vísa eigi málinu til EFTA-dómstólsins.

Hægt er að lesa ákvörðun ESA hér

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

