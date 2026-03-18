Miðvikudagur 18.mars 2026

Hvorki mjólk né rjómi eru aðalhráefnin í tveimur þekktustu ístegundum Íslands

Ritstjórn DV
Miðvikudaginn 18. mars 2026 16:21

Bændablaðið hefur afhjúpað að hvorki rjómi né mjólk séu helstu aðalhráefnin í tveimur af þekktustu ístegundum landsins. Hert kókosfita og sykur eru aðalhráefnin í Mjúkísnum hjá Kjörís og svo eru það smjör og hvítur sykur sem eru aðalhráefnin í Rjómaísnum frá Emmessís. Mjólk er helsta hráefnið í ís frá Skúbb, Rjómabúinu Erpsstöðum og Holtseli.

Segir í fréttinni:

„Alkunna er að óhóflegt magn af hvers kyns sætindum og mettuðum fitum er óholl fyrir mannslíkamann og því tilefni til að velja vel þegar sætu bragðlaukarnir kalla. Við skoðun á nokkrum tegundum af vanilluís kemur í ljós að aðalinnihaldsefnið í vanilluís frá Skúbb, Rjómabúinu á Erpsstöðum og Holtaseli í Eyjafirði er nýmjólk, hjá Holtaseli og Erpsstöðum er rjómi ofarlega á lista og auk hans eggjarauður. Í Rjómaís frá Emmessís er aðalinnihalds efnið aftur á móti smjör og hert kókosfita í Mjúkís frá Kjörís.“

Bendir miðillinn á að dýrafitur séu mettaðar fitur og það sama eigi við um jurtaolíur sem hafa verið hertar. Þegar jurtaolíur eru hertar myndast í þeim transfitusýrur sem eru taldar hafa mjög slæm áhrif á æðakerfið þar sem líkaminn ræður illa við að brjóta þær niður.

Sá ís sem státar af fæstum innihaldsefnum í sínum vanilluís er Skúgg sem notar aðeins lífræna mjólk og rjóma frá Biobúi en enga frekari fitugjafa. Bændablaðið tekur fram að það sé ljóst að tækifæri séu til meiri nýtingar á mjólk, rjóma og eggjum í innlendri framleiðslu á ís. Bandaríkin hafi sett sér strangar reglur um íssölu, en þar í landi þarf ís að innihalda að minnsta kosti 10 prósent mjólkurfitu og 6-10 prósent mjólkurprótein til að teljast ís. Bretar hafi eins gert kröfu um 5 prósent mjólkurfitu og 2,5 prósent mjólkurpróteins en slakað á kröfunum síðar meir sem varð til þess að margir framleiðendur skiptu smjörinu út fyrir ódýrari fitugjafa eins og herta pálmaolíu og herta kókosolíu.

