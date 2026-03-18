Formaður húsfélags í Vesturbæ fær ítrekað fólk, trúnaðarbréf og pizzur heim sem fara eiga á LSH – Ástæðan er einföld og lausnin líka

Halldór Auðar Svansson, formaður húsfélagsins á Hringbraut 101 í Reykjavík og tölvunarfræðingur, lýsir kostulegum atvikum sem hann og aðrir íbúar hússins lenda reglulega í. Nú síðast í dag eins og Halldór segir frá í grein sinni:
„Við útidyrnar í stigaganginum þar sem ég bý stóð manneskja með ferðatösku sem ætlaði sér að fara á Landspítalann við Hringbraut. Nágranni minn var að aðstoða hana við að hringja á leigubíl til að komast þangað, því þó að við búum vissulega við sömu götu og Landspítalinn stendur við þá eru um þrír kílómetrar á milli okkar. Það getur verið langur vegur fyrir fólk í spítalaþörf að ganga með töskur. Ég var fljótur að átta mig á hvað væri í gangi af því sem fyrr segir þá eru svona atvik mjög kunnugleg á Hringbraut 101.“
Hringbraut 101 er sex íbúða stigagangur og er einn fjögurra stigaganga í fjölbýlishúsi sem samanstendur af Hringbraut 101, 103, 105 og 107, sem stendur ská á móti Vesturbæjarskóla. Fyrir kunnuga staðháttum er húsið alls ekki ekki nálægt Landspítalanum við Hringbraut.
Það er þó ekki bara fólk sem bankar upp á á Hringbraut 101 og óskar eftir spítalainnlögn, því þangað berast einnig pizzusendingar og trúnaðarbréf, sem allt á að rata á Landspítalann.
„Svo gerist það reglulega að hingað berast bréf, gjarnan stimpluð rækilega sem trúnaðarmál, sem ætluð eru starfsfólki Landspítalans. Við og við er bankað upp á og boðið upp á pizzur sem inniliggjandi sjúklingar hafa pantað sér. Í stuttu máli þá berast hingað fólk og hlutir sem ætluð eru Landspítalanum.“
Halldór segir þennan rugling allan valda smá ónæði í húsinu hans fyrir íbúa þess. Enn staðan sé öllu verri fyrir fólkið sem kemur þangað fýluferð og ætlar á Landspítalann.
„Það er varla hægt að ímynda sér verri erindi til að upplifa óvæntar uppákomur og flækjur þegar maður er að sinna þeim.“
En af hverju á þessi ruglingur sér stað og það ítrekað?
Halldór útskýrir að mörg tölvukerfi, þar á meðal Google Maps, sem er það vinsælasta virðist halda að Landspítalinn sé við Hringbraut 101. Þannig vísa tölvukerfið fólki að húsi Halldórs þegar það vill komast á spítalann.
Landspítalinn sjálfur er ekki með götunúmer eins og Halldór bendir á:
„Hann er bara Landspítalinn, Hringbraut. Hann er hins vegar í póstnúmeri 101 og það er það sem ruglar gjarnan þessi tölvukerfi og fólk. Þau hafa ríka tilhneigingu til að grípa póstnúmerið sem götunúmer ef þau vita ekki betur. Að sjálfsögðu er þessi tilhneiging ríkust hjá innflyjendum sem einmitt vita ekki endilega betur. Þeir treysta á þessi kerfi til að segja þeim til.“
Halldór segir að honum hafi lengi verið hugað um að leiðrétta þennan misskilning og hafi reynt að fá skráningar á Google Maps leiðréttar, þannig að Landspítalinn sé skráður á sínum rétta stað. Enn hefur hann ekki haft erindi sem erfiði.
„Allt kemur fyrir ekki; þessar skráningar haggast ekki og það er kannski erfitt að fá alþjóðleg stórfyrirtæki til að veita svona smáatriðum athygli.“
Halldór segir þó að lausnin sé bæði einföld og almenn og biðlar hann til þess eða þeirra sem geta lagað vandann að ganga í verkið:
„Hún er ekki sú að fækka innflytjendum, eins og virðist vera í pólitískri tísku núorðið sem lausn á öllum vanda. Lausnin er sú að Landspítalinn við Hringbraut hreinlega taki upp götunúmer svo tryggt sé að alltaf sé hægt að rata þangað. Ég, líkt og Indriði í Fóstbræðrum, veit hins vegar ekki alveg „Hver á laga það“ þannig að ég vil bara hér með varpa þessu vandamáli frá mér og út í samfélagið. Þá get ég allavega sagt á dánarbeðinu að ég hafi reynt. Vonandi taka þau sem geta tekið þetta erindi til sín vel í það og finna lausn.“