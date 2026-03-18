Faldi tæpar tíu þúsund evrur í skóm

Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu hefur ákært erlendan mann fyrir peningaþvætti. Manninum, sem er á fertugsaldri, er gefið að sök að hafa um nokkurt skeið fram til 31. júlí 2025 tekið við samtals 9.950 evrum í reiðufé frá óþekktum aðila eða aðilum, og hafi honum ekki dulist að um væri að ræða ávinning af sölu og dreifingu fíkniefna og eftir atvikum öðrum refsiverðum brotum.
Segir að ákærði hafi verið með peningana falda í skóm í póstsendingu sem hann póstlagði til Albaníu hjá Póstinum, Stórhöfða 32, þann 31. júlí 2025. „Með háttsemi sinni móttók ákærði ávinning af refsiverðum brotum, geymdi ávinninginn og leyndi ávinningnum og upplýsingum um uppruna, eðli og staðsetningu hans,“ segir í ákærunni.
Ákærða er birt fyrirkall og ákæra í Lögbirtingablaðinu og hann hvattur til að mæta fyrir Héraðsdóm Reykjavíkur þann 22. apríl þegar málið verður þingfest. „Sæki ákærði ekki þing, við þingfestingu máls eða á síðari stigum þess, má hann búast við því að fjarvist hans verði metin til jafns við það að hann viðurkenni að hafa framið brot það sem hann er ákærður fyrir og dómur verði lagður á málið að honum fjarstöddum,“ segir í fyrirkallinu.