Miðvikudagur 18.mars 2026

Eigandi RE/MAX sakfelldur fyrir markaðsmisnotkun

Ágúst Borgþór Sverrisson
Miðvikudaginn 18. mars 2026 15:30

Dómur var í dag kveðinn upp í Héraðsdómi Reykjavíkur yfir Þórarni Arnari Sævarssyni, einum eigenda fasteignasölunnar RE/MAX, og félaginu IREF ehf. fyrir markaðsmisnotkun.

Brotin fólust í því að hafa í 71 skipti, á tímabilinu frá og með 26. ágúst til og með 9. október 2020, lagt fram viðskiptafyrirmæli um kaup á hlutabréfum í Kviku banka hf. sem voru líkleg til að gefa ranga eða villandi mynd af eftirspurn og verði hlutabréfanna. Voru meint brot framin með því að ganga kerfisbundið og ítrekað að hagstæðasta sölutilboði þegar það var hærra en síðasta viðskiptaverð, án þess að lögmæt viðskiptaleg sjónarmið hafi ráðið þeim ákvörðunum, og setja inn fjölmörg kauptilboð sem leiddu til pörunarviðskipta sem voru til þess fallin að gefa ranga og villandi mynd af verði og eftirspurn eftir hlutabréfum í Kviku banka.

Þórarinn var í ákæru héraðssaksóknara sagður með þessu athæfi hafa ítrekað átt síðustu viðskipti með hlutabréf í Kviku banka hf. innan viðskiptadags og þannig stuðlað að því að hækkun dagslokaverðs bréfanna í Kviku hækkaði eða að verðið endaði í efri mörkum fyrirliggjandi verðbils.

Sjá einnig: Eigandi RE/MAX ákærður fyrir markaðsmisnotkun

Viðskiptin voru sögð hafa verið villandi eða líkleg til að vera villandi fyrir fjárfesta sem aðhafast á grundvelli birts verð, sérstaklega síðasta viðskiptaverðs og lokaverðs. Tilgangur viðskiptanna hafi verið að gera tengdum félögum kleift að selja beinan og  óbeinan eignarhlut sinn í Kviku banka hf,. á hagstæðara verði en ella hefði fengist.

Skilorðsbundinn dómur

Þórarinn Arnar Sævarsson var fundinn sekur og  dæmdur í 12 mánaða fangelsi en dómurinn er skilorðsbundinn.

Félagið IREF ehf. var dæmt til að greiða 50 milljóna króna sekt í ríkissjóð innan fjögurra vikna frá uppkvaðningu dómsins.

Keypti glæsihöll Antons Kristinn

Sem fyrr segir er Þórarinn Arnar Sævarsson einn eigenda fasteignasölunnar RE/MAX. Hann var í fréttum í fyrra fyrir kaup á glæsihýsi Antons Kristins Þórarinssonar, við Haukanes í Garðabæ. Kaupverðið nam hátt í hálfan milljarð, 484 milljónum króna. Húsið er 621 fermetri að stærð, á tveimur hæðum og byggt árið 2023. Sjá nánar hér.

 

 

 

 

Stjórnandi Facebook-hópsins stígur fram í máli Péturs Gauts – „Tilgangurinn er alls ekki að taka fólk af lífi“
Verk og vit hefst á morgun
Ísland.is sagt ekki uppfylla EES-reglur
Ræstingakona lagði Hótel Akureyri – Var sökuð um þjófnað og trúnaðarbrest
Beitti úðavopni og slökkvitæki gegn kærustu sinni
Blaðamaður Morgunblaðsins harðneitar ásökunum Dags – „Hún skellti upp úr og neitaði því“
Hnikarr hneykslaður eftir að hann fékk svar frá Fjársýslunni – „Var ekki ríkisstofnun sæmandi“

Pétur Gautur varar við Facebook-hópi þar sem reynt var að rústa mannorði hans
Hvað er að gerast á Reykjanesi? Þorvaldur telur að þessi sviðsmynd sé líklegust
Tók DNA-próf hjá Ancestry til að fræðast um ættir sínar – Það átti eftir að varpa ljósi á ótrúleg mistök
Valtýr lýsir því sem hann varð vitni að innan um hóp fólks í Garðabæ – „Það var ekki neitt lítið sem gekk á“
Afar dularfullt mannshvarf á Tenerife

Ræstingakona lagði Hótel Akureyri – Var sökuð um þjófnað og trúnaðarbrest
Gaf út bók um dauða eiginmannsins – Örfáum vikum síðar hrundi spilaborgin með látum
Árásin í Túnunum vegna skuldauppgjörs
Katrín Edda flytur heim eftir 14 ár erlendis – Fer yfir stöðuna, hvar þau ætla að búa og hvers vegna
Blaðamaður Morgunblaðsins harðneitar ásökunum Dags – „Hún skellti upp úr og neitaði því“
Arnar segir frá því hvernig Gylfi hefur heillað hann – „Hann var spenntur eins og krakki í leikfangabúð“
Arnar segir frá samtali við Jóhann Berg sem er orðaður við heimkomu – „Maður hefur ekki áhrif á það sem hann og fjölskylda hans gera“
Arnar opinberar hóp sinn fyrir ferðina til Kanada: Gylfi Þór og Aron Einar valdir – Orri Steinn snýr aftur
Ferdinand telur að stjarna Arsenal gæti verið í vanda vegna uppgangs Dowman
Pétur Gautur varar við Facebook-hópi þar sem reynt var að rústa mannorði hans
Segir það þvætting að til standi að rukka fyrir Reykjanesbraut og Suðurlandsveg

Hvað er að gerast á Reykjanesi? Þorvaldur telur að þessi sviðsmynd sé líklegust
Hópárásin í Túnunum: Mætti til að innheimta skuld og endaði á sjúkrahúsi
Ákært vegna alvarlegrar líkamsárásar á Vopnafirði

Stýrivextir hækka um 0,25%

Vilhjálmur áhyggjufullur: „Fyrir þann hóp myndi gjaldtaka hafa verulega íþyngjandi áhrif“
Nigel Farage styður nýnasista og smættar minnihlutahópa á Cameo

Starfsmaður leikskóla á Akranesi grunaður um kynferðisbrot gegn barni
Kynferðislega brenglaður raðmorðingi á leið úr fangelsi í Þýskalandi – Vildi að afmynduð líkin myndu finnast
Færeyingur sem berst í Úkraínu biður um aðstoð

Deilt um hvort það sé stórkostlegt gáleysi að aka bifhjóli á lokuðum vegi og ofan í skurð

„Þegar refsing eins verður að refsingu fyrir heila fjölskyldu má fjölskyldan ekki gleymast“
Þresti sparkað – Segir andkrist hafa hafa náð valdi á Miðflokknum í Múlaþingi
Sverrir Norland hneykslaður – „Viðurstyggilegt við að búðarstarfsfólk þurfi að fara niður á skeljarnar og grátbiðja viðskiptavini“

Bælingarmál séra Jakobs Rolland fréttist til Vatíkansins
Dómsmálaráðuneytið sagði ekki upp samningi um íslenskupróf
Árásin í Túnunum vegna skuldauppgjörs
Leggur til að eldri borgarar fái frístundastyrk eins og börnin

Búist við hækkun stýrivaxta á morgun: „Metum það þannig að nefndin sé nauðbeygð til að hækka vexti“

Sjö handteknir eftir meiriháttar líkamsárás
Fagna áformum um hertari refsingar við ólöglegri dreifingu á sjónvarpsefni

Ákærður fyrir líkamsárás fyrir utan Röntgen
Konu stefnt til greiðslu skuldar – Seldi bílinn áfram í stað þess að borga hann
Hjón ákærð fyrir fjárdrátt og peningaþvætti – Sögð hafa selt bíla í umboðssölu en ekki skilað kaupverðinu

Stefán Pálsson lýsir raunum félaga síns – „Af hverju gerum við allt svona illa?”

Þess vegna var forstjóri Deloitte sýknaður af ákæru um kynferðislega áreitni
Síminn á gott í vændum – Gullkýrin sem hefur bætt mikið við sig á meðan öðrum fatast flugið