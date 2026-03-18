Eigandi RE/MAX sakfelldur fyrir markaðsmisnotkun

Dómur var í dag kveðinn upp í Héraðsdómi Reykjavíkur yfir Þórarni Arnari Sævarssyni, einum eigenda fasteignasölunnar RE/MAX, og félaginu IREF ehf. fyrir markaðsmisnotkun.
Brotin fólust í því að hafa í 71 skipti, á tímabilinu frá og með 26. ágúst til og með 9. október 2020, lagt fram viðskiptafyrirmæli um kaup á hlutabréfum í Kviku banka hf. sem voru líkleg til að gefa ranga eða villandi mynd af eftirspurn og verði hlutabréfanna. Voru meint brot framin með því að ganga kerfisbundið og ítrekað að hagstæðasta sölutilboði þegar það var hærra en síðasta viðskiptaverð, án þess að lögmæt viðskiptaleg sjónarmið hafi ráðið þeim ákvörðunum, og setja inn fjölmörg kauptilboð sem leiddu til pörunarviðskipta sem voru til þess fallin að gefa ranga og villandi mynd af verði og eftirspurn eftir hlutabréfum í Kviku banka.
Þórarinn var í ákæru héraðssaksóknara sagður með þessu athæfi hafa ítrekað átt síðustu viðskipti með hlutabréf í Kviku banka hf. innan viðskiptadags og þannig stuðlað að því að hækkun dagslokaverðs bréfanna í Kviku hækkaði eða að verðið endaði í efri mörkum fyrirliggjandi verðbils.
Viðskiptin voru sögð hafa verið villandi eða líkleg til að vera villandi fyrir fjárfesta sem aðhafast á grundvelli birts verð, sérstaklega síðasta viðskiptaverðs og lokaverðs. Tilgangur viðskiptanna hafi verið að gera tengdum félögum kleift að selja beinan og óbeinan eignarhlut sinn í Kviku banka hf,. á hagstæðara verði en ella hefði fengist.
Þórarinn Arnar Sævarsson var fundinn sekur og dæmdur í 12 mánaða fangelsi en dómurinn er skilorðsbundinn.
Félagið IREF ehf. var dæmt til að greiða 50 milljóna króna sekt í ríkissjóð innan fjögurra vikna frá uppkvaðningu dómsins.
Sem fyrr segir er Þórarinn Arnar Sævarsson einn eigenda fasteignasölunnar RE/MAX. Hann var í fréttum í fyrra fyrir kaup á glæsihýsi Antons Kristins Þórarinssonar, við Haukanes í Garðabæ. Kaupverðið nam hátt í hálfan milljarð, 484 milljónum króna. Húsið er 621 fermetri að stærð, á tveimur hæðum og byggt árið 2023.