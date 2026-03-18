Ákært vegna alvarlegrar líkamsárásar á Vopnafirði

Tveir menn á þrítugsaldri, annar frá Akureyri og hinn frá Þórshöfn, hafa verið ákærðir fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás á Vopnafirði, aðfaranótt sunnudagsins 14. júlí árið 2024.
Þeir eru sakaðir um að hafa veist í sameiningu að manni á bílastæði fyrir utan Kaupvang á Vopnafirði, annar sparkaði ítrekað í höfuð hans en hinn í líkama hans, með þeim afleiðingum að árásarþoli missti meðvitund og hlaut heilahristing, bólgur á vör, rýrnað tannhold frá rót einnar tannar og glerungsbrot á fimm tönnum.
Brotaþoli krefst rúmlega tveggja milljóna króna í skaða- og miskabætur.
Fyrirtaka verður í málinu við Héraðsdóm Austurlands, á Egilsstöðum, þann 19. mars næstkomandi. Verða þá lögð fram gögn í málinu og dagsetning aðalmeðferðar ákveðin.