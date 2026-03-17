Þresti sparkað – Segir andkrist hafa hafa náð valdi á Miðflokknum í Múlaþingi

Þröstur Jónsson mun ekki leiða lista Miðflokksins í Múlaþingi í vor. Hann segir andkristna anda hafa náð tökum á flokksfélaginu.
Austurfrétt greinir frá þessu.
Hafi stjórn Miðflokksdeildar í Múlaþingi óskað eftir því að Þröstur myndi hætta sjálfur. Ástæðan hafi verið sú að Þröstur hefur ítrekað komist í fjölmiðla fyrir að vitna í Biblíuna. En slíkt er harla óvanalegt á Íslandi. Væri þetta „Jesúbull“ ekki líklegt til að afla flokknum fylgis.
Segir Þröstur að sér ofbjóði „aumkunarverð framkoma“ nýrrar stjórnar Miðflokksfélags Múlaþings. Hann sárvorkenni þeim það „andkristna andavald“ sem hafi náð tökum á þeim. Þennan sama andkristna anda hafi hann fundið í nýlegri heimsókn sinni á Alþingi.
Vildi Þröstur að haldið yrði prófkjör í félaginu. Þá myndi raunverulegur vilji flokksmanna koma fram.
Hann segist hins vegar vera þakklátur fyrir tíma sinn í sveitarstjórn. Það er fyrir það traust sem almenningur hafi sýnt honum.