Starfsmaður leikskóla á Akranesi grunaður um kynferðisbrot gegn barni

Starfsmaður leikskóla á Akranesi var handtekinn í gær vegna gruns um að hafa brotið kynferðislega gegn barni á leikskólanum.
Vísir greinir frá þessu og upplýsingafulltrúi bæjarins staðfestir að starfsmaðurinn, sem mun vera ungur karlmaður, sé til rannsóknar hjá lögreglu vegna gruns um kynferðisbrot.
Vísir segist hafa heimidlir fyrir því að um sé að ræða leikskólann Garðasel.
DV hefur heimildir fyrir því að foreldrar barna hafi verið upplýstir af leikskólastjóra Garðasels um málið. Leikskólastjórinn og aðstoðarleikskólastjóri svöruðu hins vegar ekki ítrekuðum símtölum DV.
Fram kemur hjá Vísi að leikskólastarfið á Garðaseli haldi áfram í óbreyttri mynd á morgun en að starfsmaðurinn muni ekki vera við störf á meðan málið er til rannsóknar.
Mbl.is hefur tölvupóst sem sendur var á allra foreldra barna á Garðaseli vegna málsins undir höndum. Þar kemur meðal annars fram að málið væri viðkvæmt og að lítið væri hægt að upplýsa um það að svo stöddu vegna rannsóknarhagsmuna.
Boðað var einnig til fundar vegna málsins í dag en Mbl segir að í tölvupóstinum hafi staðið að ekki væri gert ráð fyrir því að foreldrar ræddu málið sérstaklega við börn sín.