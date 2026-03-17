Leggur til að eldri borgarar fái frístundastyrk eins og börnin

Framsókn mun í dag leggja fram tillögu í borgarstjórn um frístundastyrk fyrir íbúa sem eru 67 ára og eldri.
Magnea vísar í orð nóbelsverðlaunahafans George Bernard Shaw sem sagði eitt sinn að við hættum ekki að leika okkur vegna þess að við eldumst, heldur eldumst við vegna þess að við hættum að leika okkur.
„Í þessari setningu felst ákveðin viska. Þegar við prófum nýja hluti, hreyfum okkur og förum út fyrir þægindarammann höldum við bæði líkamlegri og andlegri heilsu. Það gildir ekki síður á efri árum en þeim yngri,“ segir hún í grein sinni.
Magnea segir að tillagan sé í raun einföld og í henni felist að borgin styrki þátttöku eldri borgara í skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi sem stuðlar að heilsu og hreysti.
„Styrkurinn yrði 4.000 krónur á mánuði, eða allt að 48.000 krónur á ári, og gæti nýst hjá félögum og viðurkenndum aðilum sem bjóða upp á þjálfun eða kennslu. Sund, dans, líkamsrækt, gönguhópar eða jóga. Allt það sem fær fólk til að hreyfa sig og hitta aðra.“
Magnea segir að hugmyndin sé sú að styrkurinn yrði tekjutengdur og miða tekjurnar við tekjumörk þeirra sem fá 50% afslátt á fasteignagjöldum.
„Þannig myndi styrkurinn fyrst og fremst nýtast þeim sem hafa minnst á milli handanna og er styrknum ætlað að jafna tækifæri til þátttöku í heilsueflandi starfi.“
Magnea segir að ávinningurinn sé þó ekki aðeins fyrir einstaklinginn heldur samfélagið allt. Þegar fólk haldi áfram að vera virkt og hreyfa sig auki það lífsgæði sín og heilsu.
„Slík virkni getur dregið úr álagi á heilbrigðiskerfið og heimaþjónustu, því fólk viðheldur sjálfstæði sínu og hreysti lengur. Frístundastyrkur fyrir eldri borgara er því ekki aðeins stuðningur við einstaklinga, hann er líka skynsamleg fjárfesting í lýðheilsu.“
Magnea bendir á að nokkur sveitarfélög hafi tekið upp sambærilega hvata til að efla þátttöku eldri íbúa í heilsueflandi starfi með góðum árangri. Engin ástæða sé fyrir Reykjavíkurborg að vera eftirbátur annarra sveitarfélaga í þessu máli.
„Framsókn vill að Reykjavík verði besti staðurinn til að eldast á. Það gerist ekki aðeins með góðri þjónustu heldur einnig með því að skapa tækifæri til virkrar þátttöku, hreyfingar og félagslegra tengsla.“