Kynferðislega brenglaður raðmorðingi á leið úr fangelsi í Þýskalandi – Vildi að afmynduð líkin myndu finnast

Frank Gust, sem kallaður hefur verið Rínarfljóts ristirinn, er á leið úr fangelsi á þessu ári. Gust sýndi snemma einkenni kynferðislegrar og ofbeldisfullrar brenglunar og myrti fjórar konur. Fékk hann fróun út úr því að fólk myndi finna afmynduð lík fórnarlamba hans.
Gust hlaut viðurnefni sitt vegna þess að hann skar í fórnarlömb sín, sem voru allt saman konur, og gruflaði í innyflum þeirra og kynfærum. Þóttu morðin bera vott um einstaklega brenglaðan huga.
Eins og segir í frétt The Daily Star þá kom brenglun Gust fram á unga aldri. Líkt og margir raðmorðingjar þá byrjaði hann á því að drepa lítil dýr, til að mynda nagrísi, ketti og kanínur. Hann pyndaði dýrin lengi og skar þau upp.
En þetta svalaði ekki þörfum hans endalaust. Þegar Gust var kominn á þrítugsaldur fékk hann sér byssuleyfi. Í eitt skipti skaut hann hest, risti hann upp og skreið inn í kviðarholið á honum. Hann byrjaði líka að brjótast inn í kirkjugarða, grafa upp lík og svívirða þau.
Ljóst var hvert Gust stefndi, það er í að verða raðmorðingi. Alls drap hann fjórar konur á árunum 1994 til 1998.
Fysta fórnarlamb hans var 28 ára gömul kona frá Suður Afríku, Catherine Thompson að nafni. Thompson var á ferðalagi um Þýskaland þegar Gust stoppaði fyrir henni, keyrði hana út í skóg og skaut hana í hausinn. Því næst afklæddi hann líkið og misnotaði það kynferðislega. Svo skar hann kviðinn upp og snerti líffærin og stakk svo hníf í brjóstin og kynfæri hennar. Líkið skyldi hann eftir nálægt veginum, svo það myndi örugglega finnast.
Næst fórnarlamb hans var vændiskona að nafni Svenja Dittmer-el-Din. Hann skaut hana í hnakkann á meðan hann var að hafa við hana mök. Hún lést hins vegar ekki strax, ekki fyrr en hann byrjaði að saga af henni höfuðið. Hann skar hjartað úr henni og setti það á milli fóta hennar.
Gust játaði glæpi sína fyrir móður sinni, Dagmar, sem fór rakleiðis til lögreglunnar og sagði þeim frá. Lögreglan hlustaði hins vegar ekki á hana og sagði að hann hlyti að vera að fíflast í henni.
Gust myrti tvær aðrar konur, þar á meðal frænku eiginkonu sinnar, Gerlinde Neumann, árið 1998. Lík hennar er það eina sem aldrei hefur fundist. Hin var önnur vændiskona, Sandra Aus der Wiesche. Hana pyndaði hann í tvo klukkutíma áður en hann drap hana, meðal annars með því að brenna hana með sígarettum.
Gust var að undirbúa fimmta morðið þegar hann var handtekinn árið 1999. Hann var meira að segja búinn að æfa sig fyrir það. Það er að hann keypti sauðkind, setti sprengiefni í kynfærin á henni og sprengdi hana í tætlur.
Geðlæknir sagði að Gust væri með brenglaðar hugmyndir um konur. Hann sæi þær sem búfénað, sem hann ætti að leiða til slátrunar. Engu að síður var hann fundinn sakhæfur og dæmdur í lífstíðarfangelsi þann 21. september árið 2000.
En lífstíðarfangelsi þýðir ekki endilega fangelsisdómur til dauðadags. Því Gust, sem er 56 ára í dag, verður sleppt úr fangelsi á þessu ári.