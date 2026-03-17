Dómsmálaráðuneytið sagði ekki upp samningi um íslenskupróf

Þórdís Valsdóttir, upplýsingafulltrúi dómsmálaráðuneytisins, vill koma því á framfæri að ráðuneytið hafi ekki sagt upp samningi við Mími um íslenskupróf vegna umsókna um ríkisborgararétt.
Í frétt um málið á mánudagskvöld segir að Útlendingastofnun hafi greint Stefáni Pálssyni sagnfræðingi frá því að samningi við Mími um prófin hafi verið sagt upp. Dómsmálaráðuneytið hafi hins vegar ekki tekið ákvörðun um hvernig þeim verði háttað eftirleiðis og því sé ekki hægt að auglýsa hvernig og hvenær þau fari fram. Erlendur félagi Stefáns sem búsettur er á landinu og talar prýðilega íslenskur hefur ekki komist í prófið.
Þórdís segir í ábendingu sinni:
„Samningur um framkvæmd íslenskuprófa vegna umsóknar um ríkisborgararétt var upphaflega gerður árið 2008 milli dóms- og kirkjumálaráðuneytisins og Námsmatsstofnunar. Sú stofnun, og síðar þær stofnanir sem hún sameinaðist, hafa séð um framkvæmd prófanna, nú síðast Miðstöð menntunar og skólaþjónustu (MMS). Námsmatsstofnun og síðar MMS hafa samið við einkaaðila á borð við Mími um fyrirlögn prófanna en séð sjálf um þróun og yfirferð þeirra.
MMS sagði upp fyrrgreindum samningi við ráðuneytið á síðasta ári, en samkvæmt samkomulagi sá MMS um framkvæmd þeirra út síðasta ár.
Dómsmálaráðuneytið leitaði til Háskóla Íslands með það í huga að semja um framkvæmd íslenskuprófa. Samningsgerð milli ráðuneytisins og háskólans er á lokametrunum og stefnt er að því að unnt verði að halda prófin í byrjun sumars.“