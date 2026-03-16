Mánudagur 16.mars 2026

Stefán Pálsson lýsir raunum félaga síns – „Af hverju gerum við allt svona illa?”

Mánudaginn 16. mars 2026 18:30

Stefán Pálsson, sagnfræðingur, stjórnmálaskýrandi og varaborgarfulltrúi Vinstri grænna í Reykjavík, birti færslu á Facebook-síðu sinni í morgun sem vakið hefur mikla athygli.

„Útlendur félagi minn, búsettur hér á landi og talar prýðilega íslensku, hefur hug á að taka íslenskuprófið til að geta sótt um ríkisborgararétt. Prófið verður haldið í maí. Opnað var fyrir skráningu á dögunum og það er uppbókað. Núna er miður mars,” segir hann.

Hann bætir við að hitt prófið á árinu verði haldið í haust og kannski komist hann þá að, annars bara á næsta ári hugsanlega.

„Af öllum heimskulegum „tölvan segir nei“-afsökunum held ég að þessi sé sú vitlausasta. Hvernig í ósköpunum er hægt að skipuleggja svona próf þannig að miklu færri komist að en vilja? Vantar blýanta? Yfirsetufólk? Eru ekki til tölvur? Það er ekki eins og það sé ókeypis að skrá sig í prófið. Það kostar 40 þúsund krónur – sem hlýtur að dekka kostnaðinn við að bæta við einum stól og úrlausn til að fara yfir,“ segir Stefán sem endar færsluna á þessum orðum:

„Af hverju gerum við allt svona illa og höfum á sama tíma áhyggjur af því að það gangi illa að verja litla örtungumálið okkar?“

Sem fyrr segir hefur færsla Stefáns vakið töluverða athygli og taka margir undir gagnrýni hans. Sumir segjast jafnvel þekkja sambærileg dæmi.

„Tvær samstarfskonur mínar hér á Egilsstöðum þurftu að taka vorprófið en ekki haustprófið (sem þær ætluðu í) af því að það er bara í boði að taka það úti á landi einu sinni á ári,“ segir í einni athugasemd.

„Það vantar vilja og stundum kannski líka eitthvað af viti. Þekki strák sem er rafvirki og beið á þriðja ár eftir kennitölu sem var forsenda þess að hann mætti ráða sig í vinnu, hvaða vinnu sem var. Glórulaust finnst mér,“ segir í annarri.

Stefán birti svo aðra færslu í kjölfarið þar sem hann sagðist hafa fengið símtal frá Útlendingastofnun. Þar hafi honum verið sagt að samningnum við Mími vegna íslenskuprófanna hafi verið sagt upp. Ráðuneytið hafi hins vegar ekki tekið ákvörðun um hvernig þeim verði háttað eftirleiðis og því sé ekki hægt að auglýsa hvernig og hvenær þau fari fram.

„Það verði gert þegar niðurstaðan liggi fyrir. Starfsmaðurinn viðurkenndi að þetta væri auðvitað mjög óheppileg staða, en sagðist vonast til þess að planið væri fremur að fjölga þessum prófum en hitt.“

