Mánudagur 16.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Síminn á gott í vændum – Gullkýrin sem hefur bætt mikið við sig á meðan öðrum fatast flugið

Ritstjórn DV
Mánudaginn 16. mars 2026 15:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Síminn og Sýn hafa náð samkomulagi um kaup þess fyrrnefnda á öllum vef- og útvarpsmiðlum Sýnar. Gangi kaupin eftir mun Síminn fá sannkallaðan gullgrip í hendurnar, Bylgjuna, sem er vinsælasta útvarpsstöð landsins.

Samkvæmt mælingum Gallup var Bylgjan með 36,1 prósents hlutdeild af heildarhlustun í fjórðu viku ársins, en það er nýjasta mælingin sem birtist á vefsíðu Gallup. Bylgjan er með vikudekkun upp á 127.184, sem er fjöldi einstaklinga sem hlustuðu í a.m.k. 5 mínútur samfleytt á stöðina í vikunni.

Hlutdeild Rásar 2 hefur minnkað undanfarin ár. Rás 2 var vinsælust árið 2023 með 32,7 prósenta hlutdeild í heildarhlustun í fjórðu viku ársins, en í sömu viku þetta árið var hlutdeildin komin niður í 28,4 prósent.

Ekki hafa verið stórkostlegar breytingar á hlutdeild annarra útvarpsstöðva nema þá helst hjá Retro, sem var með 1,1 prósents hlutdeild árið 2023 en 2,1 prósent í ár, Gullbylgjunnar, sem var með 4,1 prósent hlutdeild árið 2023 en 0,8 prósent í dag og svo útvarpsstöðvarinnar K100 sem hefur rúmlega helmingast frá árinu 2023, var 5,5 prósent þá en er 2,3 prósent í ár. Vikudekkun K100 fór frá um 65 þúsund árið 2023 niður í um 39 þúsund í ár.

Gullbylgjan er í eigu Sýnar og mun því einnig fylgja með kaupunum áðurnefndu, en Retro og K100 hafa verið í eigu Árvakurs, útgefanda Morgunblaðsins, frá árinu 2016 þegar fyrirtækið einmitt keypti það frá Símanum. Þá er spurning hvort að Árvakur muni endurtaka leikinn þegar Bylgjan er komin í hendur Símans. Viðræður munu hafa átt sér stað árið 2023 en strandað á því að Sýn vildi um 1,5 milljarð fyrir Bylgjuna.

Gallup hefur frá árinu 2008 mælt sjónvarpsáhorf og útvarpshlustun með rafrænum hætti, með mæliaðferð sem kallast PPM (Portable People Meter). PPM mælitækin greina hljóðmerki sem Gallup kemur fyrir í útsendingum mældra sjónvarps- og útvarpsstöðva. Merkið er falið í útsendingunni og mannseyrað nemur það ekki. Í kjölfar ítarlegrar rannsóknar á ljósvakanotkun byggir Gallup upp og viðheldur hópi þátttakenda sem endurspeglar almenning í landinu m.t.t. ljósvakanotkunar. Í Fjölmiðlahópnum eru um 500 manns á aldrinum 12-80 ára sem bera PPM-mælitækið á sér yfir daginn. PPM tækið skráir hvenær horft er eða hlustað á hverja stöð og á hverri nóttu eru gögnin send til Gallup.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

„Þá hefur þú annars vegar hann, og hins vegar mig sem litla stúlku sem hafði ekki nokkurn möguleika á því að verjast"

Valgarður segir þetta einkenna þá sem vilja ekki atkvæðagreiðslu um ESB viðræður

Ung móðir lenti í óhugnanlegri reynslu eftir fyllerí – „Af hverju get ég ekki hreyft fæturna?“

Hótel Klaustur hlýtur alþjóðlega viðurkenningu

Fögnuðu nafninu Kalon

Rabarbari allt frá ræktun til uppskeru

Fordómarnir flæða upp á yfirborðið hjá bandarískum þingmönnum

Þau hlutu Blaðamannaverðlaunin fyrir árið 2025

Þorsteinn kallar eftir meira heimanámi – Segir það geta sameinað fjölskyldur

Skíðagöngufólki bjargað niður af Hofsjökli

Segir ummæli Sigmundar Davíðs þau ljótustu sem hann hefur heyrt – Sigmundur svarar fyrir sig

Davíð lenti í stórhættu við Súðavík – „Í gær áttaði ég mig á því að meira að segja litlu snjóflóðin geta drepið þig“

