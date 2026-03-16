Konu stefnt til greiðslu skuldar – Seldi bílinn áfram í stað þess að borga hann

Fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu hefur stefnt konu á fimmugsaldri fyrir Héraðsdóm Reykjavíkur til innheimtu á kaupverði fyrir bíl.
Málavextir eru þeir að fyrirtækið hlutaðist til um að selja bíl í eigu sinni af gerðinni Audi A3 Sportback e-tron. Konan falaðist eftir bílnum og vegna vinnuréttarsambands var samið um að hún fengi hann afhenta áður en kæmi til formlegra eigendaskipta og greiðslu kaupverðs, sem skyldi vera kr. 3.740.000. Fyrirtækið greiddi vátryggingar og bifreiðagjöld allt til þess dags að formleg eigendaskipti fóru fram þann 28. apríl 2023, en við það tímamark var umsamið að konan greiddi kaupverðið. Konan greiddi hvorki kaupverðið þá né síðar.
Þegar konan var aðvöruð um að kaupunum yrði rift vegna vanefnda greið hún til þess ráðs að áframselja bílinn til þriðja aðila og hefur bíllinn síðan gengið kaupum og sölum. Hefur fyrirtækið því afráðið að falla frá áformum um riftingu en heldur við kröfu um greiðslu kaupverðs auk dráttarvaxta.
Stefna málsins er birt í Lögbirtingablaðinu þar sem ekki hefur tekist að birta konunni stefnuna, en hún er óstaðsett í hús.
Málið verður þingfest við Héraðsdóm Reykjavíkur þann 21. apríl næstkomandi.