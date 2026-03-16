Íris tannlæknir varar við algengu vandamáli – Svona geturðu komið í veg fyrir það

Íris skrifar grein um þetta sem birtist á síðum Morgunblaðsins í dag og segir að út frá sjónarhóli tannlæknis sé munnþurrkur eitt stærsta vandamálið tengt tannheilsu.
„Samkvæmt rannsóknum er óumdeilt að munnþurrkur eykur tíðni tannskemmda og það verulega. Einnig eykur hann tíðni glerungseyðingar, sveppasýkinga og sára í munnholi, auk þess sem fólk á oft erfitt með tal og tyggingu,“ segir Íris í grein sinni.
Hún bendir á að munnþurrkur geti meðal annars þróast í kjölfar lyfjanotkunar, geislunar á höfuð- og hálssvæði, munnöndunar, sykursýki og ofþornunar.
„Mikilvægt er að munnþurrkur sé greindur sé hann til staðar og því er fólk hvatt til að leita til tannlæknis verði einkenna hans vart,“ segir hún í grein sinni.
Íris nefnir að á nóttunni sé framleiðsla munnvatns í lágmarki og bætir við að munnvatnið sé náttúruleg vörn okkar gegn tannskemmdum. Það skolar burt tannskemmdabakteríur en inniheldur einnig steinefni sem endurkalka tennurnar og styður við viðgerðir þeirra á nóttu sem degi.
„Til að undirstrika enn frekar alvarleika málsins þá er ekki óalgengt að fólk sem þróar með sér munnþurrk fái þær fréttir í næsta reglubundna eftirliti að nýjar tannskemmdir séu margar, séu jafnvel stórar og viðamiklar og erfitt að eiga við með góðu móti.“
Hún segir að hægt sé að gera ýmislegt til að koma í veg fyrir þessa þróun og nefnir þar helst tvö atriði, fyrir utan mikilvægi þess að dreypa á vatni yfir daginn.
„Duraphat-tannkrem (lyfseðilsskylt): Duraphat-tannkrem inniheldur 5.000 ppm af flúor (samanborið við 1.450 ppm í hefðbundnu tannkremi) og hjálpar betur til við endurkölkun og viðgerðir tanna ásamt steinefnunum í munnvatninu.“
Íris segir að tannkremið fáist uppáskrifað hjá tannlæknum og læknum og skuli nota í stað annars tannkrems tvisvar sinnum á dag í tvær mínútur í senn. Að notkun lokinni eigi að spýta því vaskinn en ekki skola munninn eftir burstun.
„XyliMelts (ólyfseðilsskylt): XyliMelts eru munnsogstöflur sem „límast“ á slímhúð eða gómaplast heilgóma (plasthlutann á gervitönnum) og örva munnvatnsflæði í allt að átta klukkustundir. Þær henta því vel á nóttunni en má nota hvenær sem er sólarhringsins.“
Íris segir að þessa vöru megi fá í öllum helstu apótekum og er hún ólyfseðilsskyld. Hún nefnir svo að lokum að aðrar vörur hafi einnig gefið góða raun, þar á meðal Hap+-molarnir/sleikjóarnir og sykurlaust tyggjó.