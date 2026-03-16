Hjón ákærð fyrir fjárdrátt og peningaþvætti – Sögð hafa selt bíla í umboðssölu en ekki skilað kaupverðinu

Hjón um sextugt, þau Garðar Vilhjálmsson og Gestrún Hilmarsdóttir, og félag þeirra Glitvangur, hafa verið ákærð fyrir fjárdrátt í rekstri fyrirtækisins Daxsons, í tengslum við umboðsviðskipti með fjögur ökutæki sem félagið hafði milligöngu um að selja fyrir pólsk félög.
Eftir að kaupendur ökutækjanna, en allt voru þetta bílar af gerðinni Mercedes Benz Sprinter, höfðu greitt kaupverð þeirra til Daxsons ehf. er ákærði, Garðar, framkvæmdastjóri og stjórnarmaður félagsins, sagður hafa nýtt fjármunina í eigin þágu, í þágu eiginkonu sinnar, Gestrúnar, og í þágu félaganna Daxson og Glitvangs.
Er þar fyrstur nefndur til sögunnar Mercedes Benz Sprinter að verðmæti 64.000 evrur, eða andvirði yfir 9 milljóna íslenskra króna. Garðar er sagður hafa dregið sér og eiginkonu sinni þessa fjármuni sem Daxson bar að móttaka og standa skil á vegna milligöngu sinnar um sölu á bílnum. Bílinn hafði Daxon upphaflega selt til annars félags og skráð á það félag, en eftir að félagið hætti við kaupin var bíllinn skráð á Gestrúnu sem seldi hann til ónefnds aðila í gegnum bílasölu fyrir tæplega 11,5 milljónir króna sem greiddar voru inn á reikning Gestrúnar í þremur færslum árið 2019. Garðar tók við rúmlega 11,1 milljónum króna sem millifærðar voru á reikning hans í tveimur færslum og nýtti fjármunina í eigin þágu en eftirstöðvarnar nýtti Gestrún í eigin þágu.
Héraðssaksóknari segir að þetta framferði varði við 247. grein almennra hegningarlaga um fjárdrátt. Hámarksrefsing fyrir brotið er sex ára fangelsi.
Í öðru lagi Garðar ákærður fyrir að hafa dregið Glitvangi og Daxson fjármuni upp á rétt tæplega 23,3 milljónir króna fyrir að skila ekki umsömdu endurgjaldi fyrir tvo Mercedes Benz Sprinter til söluaðilans.
Garðar er síðan í fjórða lagi ákærður fyrir að hafa dregið Daxson fjármuni upp á rúmlega 12 milljónir króna fyrir fjórða Benzinn sem hér kemur við sögu.
Gestrún, eiginkona Garðars, er ákærð fyrir peningaþvætti með því að hafa tekið við tæplega 11,5 milljónum króna í kjölfar sölu á Mercedes Benz Sprinter sem Daxson hafði í umboðssölu. í ákærunni segir: „Í kjölfar móttöku á söluverði bifreiðarinnar millifærði ákærða Gestrún annars vegar 5.740.000 kr. inn á reikning ákærða Garðars þann 14. febrúar 2019 og hins vegar 5.380.000 kr. þann 28. febrúar 2019. Með
framangreindum hætti móttók ákærða Gestrún ávinning brota samkvæmt ákærulið I.A., ráðstafaði ávinningnum og aflaði sér ávinnings að fjárhæð að lágmarki 301.793 kr. og meðákærða ávinnings að fjárhæð 11.120.000 kr.“
Loks er félagið Glitvangur ákært fyrir peningaþvætti, en til vara fyrir hlutdeild í skilasvikum Garðars „með því að hafa 18. janúar 2019 tekið við fjármunum að fjárhæð 18.000.000 kr. sem millifærðir voru af reikningi Daxson ehf., líkt og um lögmæta greiðslu á kröfu Glitvangs ehf. hafi verið að ræða, gefið út yfirlit yfir skuldastöðu áritaða um greiðsluna og viðhaldið ólögmætu ástandi með því að endurgreiða ekki fjármunina og í framhaldi nýtt 17.700.000 kr. af þeim ávinningi með því að millifæra fjárhæðina á reikning Lögmannsstofunnar [eytt],“ segir í ákæru.
Garðar, Gestrún og félagið Glitvangur eru ákærð „fyrir skilasvik með því að hafa, án endurgjalds, þinglýst tryggingarbréfi, útgefnu af Glitvangi ehf. dags. 29. september 2021, á fasteign ákærða Glitvangs ehf, við Glitvang 13, Hafnarfirði, F2074953, að fjárhæð 150.000.000 kr., til tryggingar á skuld Maxport ehf., kt. 470714-1070, félags í eigu ákærða Garðars, sem ákærði Garðar hafði gengist í sjálfskuldarábyrgð vegna, og með því yfirveðsett téða fasteign sem leiddi til þess að kyrrsetningu var lokið án árangurs 9. nóvember 2021. Með framangreindum hætti skertu ákærðu rétt kröfuhafa til að öðlast fullnægju af eignum Glitvangs ehf. sem leiddi til verulegrar fjártjónshættu fyrir kröfuhafa félagsins. Tryggingarbréfið var sent til þinglýsingar 3. nóvember 2021 og innfært þann 9. nóvember 2021.“
Málið verður þingfest við Héraðsdóm Reykjaness þann 26. mars næstkomandi.