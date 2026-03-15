Ferðamenn hundsuðu viðvaranir og gengu á ísnum í Kerinu – „Kannski gleypir Balroggurinn þá“

Ljósmynd náðist af fjölmörgum ferðamönnum ganga á ísnum í Kerinu í Grímsnesi. Viðvörunarskilti eru greinileg enda er það stórhættulegt.
Eins og segir í frétt á miðlinum The Cool Down náðist ljósmynd af mörgum ferðamönnum, á þriðja tug talsins, ana út á ísinni í Kerinu í Grímsnesi. Myndin hafði verið birt á samfélagsmiðlinum Reddit.
Við Kerið er mjög greinilegt viðvörunarskilti þar sem stendur „Don´t walk on the ice“, eða „Gangið ekki á ísnum.“
Viðvörunarskiltin eru ekki sett upp af ástæðulausu. Tjörnin í Kerinu er 7 til 14 metra djúp. Falli fólk í gegn er hætta á að það festist undir ísnum og drukkni í ísköldu vatninu.
Hefur framferði ferðamannanna vakið hneykslun á netinu. Sérstaklega í ljósi þess að viðvörunarskiltin eru svo augljós.
„Það er ekki erfitt að lesa þetta er það?“ spyr einn í kaldhæðnistón á samfélagsmiðlinum.
„Kannski gleypir Balroggurinn þá,“ segir annar og vísar til hins risastóra neðanjarðardjöfuls í Hringadrótttins sögu J.R.R. Tolkien.
Annar bendir á að þetta snúist ekki um lestrarkunnáttu. Þetta sé hrein og klár vanvirðing og fífldirfska.
„Þeir kunna að lesa, þeim er bara sama,“ segir hann. „Þó það séu skilti eins og þetta þá velur fólk að hundsa það. Að fara út á ísinn er ekki þess virði að deyja.“
Þetta atvik við Kerið er langt frá því að vera eina dæmið um að erlendir ferðamenn hundsi viðvörunarskilti á Íslandi. Birtar hafa verið margar fréttir um hættulega hegðun ferðamanna við Reynisfjöru. Því miður hefur fjöldi þeirra látist þar, þar á meðal börn, eftir að hafa lent í sjónum.
Þá hafa ferðamenn einnig sést hundsa skilti við flugvélarflakið á Eyvindarholti undir Eyjafjöllum. Hafa ferðamenn prílað upp á flakið og hoppað á því þrátt fyrir að það sé stórhættulegt.