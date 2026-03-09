Öðlaðist aftur trú á samfélagið þegar hann varð vitni að atviki á Arnarnesbrú

Íslendingur segist hafa fengið trúna aftur á íslensku samfélagi og borgurum þess eftir að hann sá atvik á Arnarnesbrúnni þar sem einstaklingi var bjargað frá því að stökkva fram af.
Viðkomandi deilir reynslu sinni í færslu á samfélagsmiðlinum Reddit, byrjar hann færslu sína á að segja að honum finnist samfélagið í dag vera orðið kaldara, neikvæðara og ópersónulegra en það var áður.
„Það er eins og þolinmæðin sé minni, samkenndin minnii og fólk sé fljótara að dæma hvort annað en að reyna að skilja. Mér finnst líka eins og kurteisi, hlýja og almenn mannleg nálgun hafi dalað, og að samskipti séu oftar yfirborðskennd eða lituð af pirringi eða tortryggni. Það sem truflar mig mest er að mér finnst samfélagið hafa fjarlægst það að fólk líti hvert á annað sem manneskjur fyrst og fremst. Mér finnst oft eins og fólk líti á annað fólk sem bara einhverja NPC’s (non playable character). Bara það að fara út að labba og bjóða fólki góðan daginn.. maður fær ekkert alltaf hlý viðbrögð. Ef fólk svarar mér eru svipbrigðin lítil sem engin og fólk segir þetta bara til að segja það.“
Viðkomandi lýsir næst atvikinu sem fékk hann til að trúa aftur á samkenndina í samfélaginu. Hann segir svo frá að hann hafi verið að keyra frá Smáralind yfir í Garðabæ og hafi því keyrt Arnarnesveginn og ætlað að fara niður með fram brúnni.
„Ég tek eftir því að þrír bílar hafa stöðvað á brúnni sjálfri og skildi ég ekkert af hverju. Svo þegar ég sjálfur er kominn á brúnna þá tek ég eftir því að manneskja stendur utan á brúnni, að því virtist vera karlmaður. Það er fólk á brúnni, inni á henni sem virðist vera að tala manninn til og ein manneskja heldur utan um hann.“
Viðkomandi sneri við og tók u-beygju hjá Hagkaup í Garðabæ til að vera til taks ef allt færi á versta veg, þótt hann segi að einstaklingurinn á brúnni hafi sennilega verið í öruggum höndum þessara þriggja manneskja. Lögreglan var komin þegar hann kom keyrandi upp á Arnarnesveginn. „Ákvað ég því að sleppa því að skipta mér af, enda lögreglan komin og maðurinn á brúnni kominn yfir handriðið og inn á brúnna aftur.“
„Eitthvað fyllti mig nýrri trú á samfélaginu okkar við að sjá þetta. Fólki er ekki alveg sama og fólk greinilega grípur inn í. Ef einhver þekkir til málsins, sama hvort það sé til mannsins (ef þetta var maður þeas) eða þeirra sem komu að honum, þá vil ég þakka ykkur fyrir. Á sama tíma og ég var mjög sorgmæddur yfir því að einhver myndi vilja fara þessa leið þá er ég líka þakklátur og stoltur af okkar samfélagi að einhver hafi gripið inn í og hjálpað viðkomandi.“
Í athugasemdum við færsluna segjast margir tengja við þennan skort á náungakærleik og samkennd í samfélaginu. Einn segir því um að kenna að fólk er stöðugt í samkeppni við aðra, allt frá grunnskóla þar sem samkeppnin byrjar um að komast í framhaldsskóla. Annar segir eitthvað hafa breyst í kórónuveiruheimsfaraldrinum. Sá þriðji segir margt neikvætt í gangi, meðal annars á samfélags- og fréttamiðlum, sá botnar þó með að margt sé gott og hann velji að trúa á það góða:
„Það er gott fólk til allt í kringum okkur eins og þú varst sjálfur vitni að. Margt gott er að gerast í heiminum og ég sérstaklega vel að fylgja fréttamiðlum sem sýna bara hið góða því það er nóg af því slæma. Ég vil trúa á betri heim, fjandinn hafi það!“