Lindex opnar í stað Útilífs í Smáralind

S4S hefur undirritað leigusamning við Smáralind um nýtt verslunarrými fyrir Lindex á Íslandi. Rýmið er 675 fermetrar að stærð og verður staðsett við hlið Hagkaups í Smáralind þar sem Útilíf var áður til húsa.
Framkvæmdir á rýminu hefjast á næstu dögum og mun verslunin uppfylla allar nýjustu kröfur Lindex í Svíþjóð, sem þýðir að verslunin verður ein sú flottasta í Evrópu. Stefnt er á opnun á Lindex í Smáralind í maí 2026. S4S opnaði netverslunina lindex.is í síðustu viku.
„Netverslunin lindex.is opnaði í byrjun vikunnar og hafa móttökurnar og skráning í Lindex klúbbinn verið framar vonum. Við erum því full tilhlökkunar að geta opnað glæsilega verslun í Smáralind í vor“, segir Tinna Sigrún Pétursdóttir, markaðsstjóri S4S. „Samstarfið við Smáralind hefur verið afar farsælt í gegnum árin, en S4S rekur nú þegar verslanirnar Steinar Waage, Kaupfélagið og AIR í Smáralind.“
„Við erum afar spennt fyrir opnun nýrrar Lindex verslunar í Smáralind í vor. Lindex hefur notið mikilla vinsælda í Smáralind í gegnum árin og byggt upp sterkan og tryggan viðskiptavinahóp sem mun eflaust gleðjast yfir því að vörumerkið haldi áfram rekstri sínum í Smáralind,“ segir Sandra Arnardóttir, markaðsstjóri Smáralindar.