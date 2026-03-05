fbpx
Fimmtudagur 05.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Langflestir láta blekkjast og telja gervigreindarmyndir og -myndbönd raunveruleg

Ragna Gestsdóttir
Fimmtudaginn 5. mars 2026 08:49

Mynd: Netvís

Tæpur helmingur telur að lýðræðinu standi mikil ógn af gervigreind. Mikill meirihluti telur að gervigreind muni auka áróður frá innlendum og erlendum aðilum hér á landi og 52,3% hafa áhyggjur af þróun og áhrifum gervigreindar til framtíðar. Alls segjast 42% nota gervigreindarforrit að minnsta kosti vikulega og flestir nota hana til upplýsingaleitar. Þá hafa 92,6% þátttakanda séð mynd eða myndskeið sem þau töldu raunverulegt en kom í ljós að var búið til með gervigreind.

Þetta kemur fram í nýrri skýrslu Fjölmiðlanefndar og Netvís um viðhorf til gervigreindar og áhrifa hennar á samfélagið. Skýrslan byggir á niðurstöðum könnunar Maskínu fyrir Fjölmiðlanefnd sem lögð var fyrir í nóvember 2025.

Töluverð notkun á gervigreind en janframt nokkuð um áhyggjur

Tæpur helmingur, eða 42% segjast nota gervigreind vikulega eða oftar og langflestir, eða 77,5%, nota tæknina til upplýsingaleitar. Þá telja 44% að lýðræðinu standi mikil ógn af gervigreind og rúmur helmingur eða 52,3% hefur áhyggjur af þróun hennar og áhrifum  til framtíðar.

Alls telja 80,7% að gervigreind muni auka áróður frá innlendum og erlendum aðilum hér á landi og 66,3% hafa áhyggjur af gagnasöfnun gervigreindar.

Margir látið blekkjast og ákall um gervigreindarlæsi í skólum

Langflestir, eða 9 af hverjum 10, hafa séð mynd eða myndskeið sem þeir töldu raunverulegt en síðar kom í ljós að var búið til með gervigreind. Af þeim segjast 36% sjá slíkt vikulega eða oftar.

Þá er einnig meirihluti (74,5%) þeirrar skoðunar að leggja eigi mikla áherslu á gervigreindarlæsi á öllum skólastigum.

Kynslóðabil þegar kemur að trú á eigin færni og trausti til gervigreindar

Tæpur helmingur þátttakenda, eða 46,9%, telur sig geta aðstoðað vin eða fjölskyldumeðlim við að nota gervigreind. Töluverður munur er á afstöðu þátttakanda eftir aldri; yngri hafa mun meiri trú á eigin getu til að aðstoða aðra en þeir sem eldri eru.

Eldri svarendur bera jafnframt minna traust til upplýsinga sem fengnar eru úr gervigreindarforritum en yngri. Rúmur helmingur þeirra sem eru 60 ára og eldri segjast bera lítið eða ekkert traust til slíkra upplýsinga, en hlutfall þátttakenda á aldrinum 18-39 ára sem tók sömu afstöðu er hins vegar 29,6%.

Skýrsluna í heild sinni má nálgast með því að smella hér.

