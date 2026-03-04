Karen segir að sagan muni gleyma öllum núverandi Evrópuleiðtogum nema einum

Karen Kjartansdóttir, almannatengill og samfélagsrýnir, segir að þegar fram líða stundir verða nær allir núvernadi Evrópuleiðtogar löngu gleymdir. Ef einhver þeirra verður þekktur þá verði það Pedro Sanchez, forsætisráðherra Spánar.
„Hugrekkið gæti orðið Sánchez dýrt núna. En stundum eru það einmitt slík augnablik sem gera leiðtoga minnisstæða,“ segir Karen í færslu á samfélagsmiðlum.
Spánverjar hafa neitað að leyfa Bandaríkjamönnum að stunda árásir á Íran frá landsvæði sínu. Í staðinn hefur Donald Trump tilkynnt viðskiptatöðvun á Spán.
„Sagan gleymir flestum leiðtogum. Og ef við horfum 30 ár fram í tímann er líklegt að nær allir núverandi leiðtogar Evrópu verði löngu horfnir úr minni almennings,“ segir Karen. Það er nöfn eins og Friedrich Merz, Ursula von der Leyen og Keir Starmer sem muni sennilega aðeins verða neðanmálsgreinar í stjórnmálasögunni.
„Eitt nafn verður þó örugglega enn þekkt: Donald Trump. Ekki vegna þess að allir séu sammála honum, heldur vegna þess að hann breytti gangi bandarískra og alþjóðlegra stjórnmála á róttækan hátt. Sagan man sjaldan marga leiðtoga úr hverri kynslóð og oftast eru það ekki þeir hófsömustu sem sitja eftir í minningunni,“ segir Karen.
„En ef einhver evrópskur leiðtogi frá þessum tíma verður minnisstæður þá verður það Pedro Sánchez,“ segir Karen að lokum. „Trump verður líklega tákn fyrir tímabilið. Sánchez gæti orðið tákn fyrir andstöðuna við það.“