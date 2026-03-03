Von á hríðarveðri á suðvesturhorninu í dag

Veðurstofan gerir ráð fyrir snjókomu eða skafrenningi, til dæmis á Hellisheiði, í Þrengslum, á Kjalarnesi og á Snæfellsnesi. Gæti skyggni orðið lítið á köflum og samgöngur raskast.
Í hugleiðingum veðurfræðings á vef Veðurstofu Íslands segir:
„Lægð gærdagsins er nú stödd suðaustur af Jan Mayen en næsta lægð er nú þegar komin austur fyrir Hvarf á leið inn á Grænlandssund. Skil frá henni koma að suðvesturhorni landsins núna í morgunsárið með suðaustan hvassviðri og snjókomu í fyrstu en síðar slyddu og rigningu en á sama tíma lægir að mestu á norðaustanverðu landinu.“
Þá segir að búast megi við hríðarveðri þar til hlýja loftið er búið að ryðja því kalda úr vegi og því hafa verið gefnar út gular viðvaranir sunnan- og vestanlands.
Í kvöld verður hiti yfirleitt 2 til 8 stig en vægt frost á Norðaustur- og Austurlandi.
„Seint í kvöld og nótt koma síðan kuldaskil að landinu og þá snýst í suðvestanátt með éljum og kólnar heldur aftur og á morgun verður því suðvestan 8-15 m/s og él en yfirleitt bjart norðan- og austanlands. Hiti í kringum frostmark.“