Sýklalyfjaónæm salmonella fannst í fæðubótarefni

Varan er seld í netsölu meðal annars til Íslands og eru sölustaðir til dæmis eBay, TikTok, Amazon, Shein, Etsy og Tryrosabella.com. Á vef FDA kemur fram að varan hafi ratað til Íslands en óvíst er í hversu miklu magni.
Allar lotur með best fyrir dagsetningu frá 03/2027-11/2027 eru innkallaðar.
Neytendur sem keypt hafa vöruna skulu ekki neyta hennar heldur farga. Veikindi koma eftir 12-72 klukkustundir eftir neyslu og eru í 4 til 7 daga að ganga yfir.
Einkenni lýsa sér í niðurgangi, hita og magakrömpum. Ung börn og eldri eru viðkvæmari fyrir sýkingu.