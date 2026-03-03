fbpx
Þriðjudagur 03.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Segir rant Útvarp Sögu ævintýralegt – „Á þetta fólk ekki heima á viðeigandi stofnun?“

Ritstjórn DV
Þriðjudaginn 3. mars 2026 09:52

Pálmi Gestsson leikari segist furða sig á umræðu Útvarps Sögu eftir að hann „villtist“ til að hlusta á umræðu þar um alþjóðamál.

„Villtist inn á útvarp Sögu, sem ég hef ekki gert lengi, ég hlusta ekki á þá stöð, þar var verið að tala um alþjóðamál. Trump er andlegur leiðtogi þeirra sem þar töluðu og RUV og Vísir stórhættulegir falsmiðlar, og helst að skilja að Forseti Íslands og hennar maður væru vafasamt og hættulegt fólk.“ 

Þátturinn sem Pálmi vísar til er Heimsmálin þar sem Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson fara yfir málefni vikunnar.

Vitnar Pálmi í Guðmund og segir hann hafa sagt orðrétt:  „Ég er miður mín að Bjössi kokkur (eiginmaður forseta Íslands) skyldi ekki þiggja boð Melaniu því það myndi særa Trump svo mikið!“

Í þættinum segir Guðmundur sem reyndar kallar Björn ekki kokk að fyrra bragði, heldur Arnþrúður: Þessi drengur skal bara fara ef honum er boðið en ekki valda okkur þessu hneyksli. Ég held að allir séu sammála um það og viti það að það er búið að vera að ráðast á konuna hans í meira en 10 ár fyrir að vera gift honum, þegar hún er að reyna að koma fram á sjónarsviðið og reyna láta eitthvað gott af sér leiða að það rís upp Bjössi kokkur, sem er að móðga hana og hann, og hann er að representa þessarar konu þarna Virgin Airlines, forsetans á Bessastöðum. Þetta er svo mikið hneyksli. Og ég get sagt þér eitt, þegar við þurfum á Bandaríkjunum að halda hvenær sem það verður í framtíðinni, þá koma þau til með að svara: Nei veistu það ég held þið þurfið ekkert á hjálp að halda, spurjið þið bara Bjössa kokk að hjálpa ykkur.

Þess má geta að Guðmundur ætlaði að bjóða sig fram í forsetakosningunum árið 2016, en náði ekki tilskyldum meðmælafjölda. Halla Tómasdóttir, núverandi forseti, bauð sig þá fram og hlaut 27,93% atkvæða og var önnur á eftir Guðna Th. Jóhannessyni sem var kjörinn forseti með 39,08% atkvæða. Árið 2020 bauð Guðmundur sig fram á móti sitjandi forseta, Guðna Th. Jóhannessyni, og hlaut 6,7% atkvæða meðan Guðni hlaut 89,4% atkvæða.

Svo vitnað sé aftur til færslu Pálma botnar hann bara með eftirfarandi orðum:

„Annað rant þeirra var á því stigi að að enginn tiltölulega heilbrigður einstaklingur myndi ná utan um það. Ef þetta væri ekki svona ævintýralegt bull, væri þetta sennilega hlægilegt. Ég spyr nú í fávisku minni, á þetta fólk ekki heima á viðeigandi stofnun?“

Hægt er að hlusta á þáttinn hér.

