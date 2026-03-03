Magnea kallar eftir aðgerðum: Foreldrar sitja eftir með sárt ennið í ósanngjörnu kapphlaupi

Magnea Gná Jónsdóttir segir sömu söguna endurtaka sig árlega hjá mörgum barnafjölskyldum. Foreldrar setjist við við tölvuna eða símann þegar skráning hefst í sumarnámskeið borgarinnar:
„oft á miðjum vinnudegi, í þeirri von um að ná plássi fyrir börnin sín. Nokkrum mínútum síðar eru vinsælustu námskeiðin full og biðlistar orðnir langir.
Þá sitja sumir foreldrar eftir með sárt ennið og óvissuna um hvernig eigi að púsla saman sumrinu á meðan skólarnir eru lokaðir. Niðurstaðan er einfaldlega sú að ekki öll börn komast að.“
Í grein sinni segir Magnea að takmörkuð pláss á sumarnámskeiðum er orðinn streituvaldur fyrir fjölskyldur í borginni.
Skráning í þessa sjálfsögðu þjónustu yfir sumartímann líkist sífellt meira kapphlaupi um tónleikamiða stórhljómsveitar.“
Bendir hún á að það hafi ekki allir foreldrar sveigjanlegan vinnutíma eða svigrúm í vinnu til að vera við tölvuna á þeirri stundu sem skráningin opnar. „Þannig standa sumir betur að vígi en aðrir. Slík staða skapar ójafnræði í þjónustu sem á að vera aðgengileg öllum börnum.“
Segir Magnea að sumarnámskeið og smiðjur borgarinnar eru mikilvæg grunnþjónusta við barnafjölskyldur. Þau eru öflugt og uppbyggilegt frístundastarf sem eflir félagsfærni, hæfni og vellíðan barna og gera foreldrum kleift að samræma vinnu og fjölskyldulíf.
Magnea segir að þegar framboðið er ekki í takt við eftirspurnina er ljóst að bregðast þarf við. Hennar flokkur, Framsókn, hafi því lagt fram tillögu í borgarstjórn um að auka framboð sumarnámskeiða og smiðja fyrir börn á grunnskólaaldri í Reykjavík.
„Með því að fjölga plássum og mæta þeirri miklu eftirspurn sem blasir við getum við dregið úr álagi á fjölskyldur og tryggt að fleiri börn fái að njóta þeirra tækifæra sem sumarnámskeiðin bjóða upp á.“