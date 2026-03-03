Leiddist á borgarstjórnarfundi og fór að rífast og hella úr skálum hæðni sinnar – „Minnist á Adolf Hitler og blóðbað á spítala“

Miðað við háttalag Einar Þorsteinssonar, oddvita Framsóknarflokksins í borgarstjórn Reykjavíkur, á Facebook nú í kvöld hefur honum leiðst á borgarstjórnarfundi sem staðið hefur yfir síðan klukkan 12. Virðist kveikjan að þessu hafa verið tregða meirihlutaflokkanna við að samþykkja tillögu flokks Einars um að fest verði kaup á sérstakri bifreið til að soga upp svifryk. Reifst Einar við Líf Magneudóttur oddvita Vinstri grænna og formann umhverfis- og skipulagsráðs um svifryk en gerði þó mest af því að hæðast að ræðum annarra borgarfulltrúa og það átti bæði um fulltrúa úr meirihluta og minnihluta.
Í færslu sem Einar birti fyrir um klukkkustund skrifar hann:
„Beint úr borgarstjórn. Meirihlutinn vill ekki kaupa ryksugubíl til að soga upp svifryk. Ætlar að fella tillögu okkar í Framsókn um það. En þau ætla að stofna stýrihóp um hvernig þau geti bannað bílum með annað hvort slétta tölu eða oddatölu sem síðasta staf í í bílnúmerinu að aka þegar það er svifryk.“
Er Einar líklega að vísa í tillögu meirihlutans um bætt loftgæði sem var á dagskrá fundarins en tillagan gengur út á að borgarstjórn samþykki að fela umhverfis- og skipulagsráði að útfæra tillögur á grundvelli heimilda í umferðarlögum til að minnka loftmengun sem farfi yfir heilsuverndarmörk í tilteknum aðstæðum. Er ráðinu falið að skoða rannsóknir og aðgerðir sem gefist hafa vel annars staðar og sannarlega náð árangri í að bæta loftgæði. Gert er ráð fyrir að umhverfis- og skipulagsráð skili af sér tillögum fyrir lok mars 2026.
Í einni af fjölmörgum athugasemdum við færslu sína skrifar Einar um þau orð sem hann segir Líf hafa viðhaft um tillögu Framsóknar:
„Líf Magneudóttir kallar ryksugubíl „barbabrellu.“
Einar setur þó fyrirvara við þessi orð sín og segist ekki alltaf ná því sem meirihlutinn sé að segja.
Er þar væntanlega verið að vísa í franskar barnabækur um Barbapabba og fjölskyldu hans en þær hafa verið þýddar á íslensku. Einn lesandi segist þó hafa lesið þetta sem Barbarella sem er bandarísk vísindaskáldsögukvikmynd frá 1968 með Jane Fonda í aðalhlutverki.
Líf ritar athugasemd og segist hafa átt plakat myndarinnar.
Einar vitnar aftur í Líf:
„Líf – formaður umhverfis- og skipulagsráðs segir göturnar (ekki húsagötur samt) þrifnar þrisvar á ári. Það muni tæma sjóði borgarinnar að þrífa þær oftar. Ég er ekki viss um að það sé rétt.“
Líf svarar að bragði:
„Alda er til í að verja miklum fjármunum í þrif á götum, jafnvel þó þær séu hreinar. Það heitir að fara illa með fé. Svo er hitt eftir – hvernig er andrúmsloftið þrifið af útblæstri bíla? Alda ætlar kannski að þrífa það með þessari ryksugu ykkar Framsóknarmanna?“
Er Líf þarna að vísa til Ragnhildar Öldu Maríu Vilhjálmsdóttur borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins en Einar gerir líka grín að henni í athugasemd:
„Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir segist hafa skúrað svalirnar hjá sér í frosti. Það sé því ekkert mál að skúra göturnar í frosti. Ég hef aldrei skúrað í frosti. Er efins.“
Einar hélt síðan áfram að láta gaminn geisa og gera grín að öðrum borgarfulltrúum:
„Alexandra Briem er mætt í ræðustól. Hún segir að enginn viti hvort þessi ryksugubíll virki. Því sé ekki rétt að kaupa hann. Hann sé líka dýr og keyri hægt. Sér þessu allt til foráttu.“
„Alexandra enn í ræðustól. Minnist á Adolf Hitler og blóðbað á spítala. Náði ekki samhenginu. Erum þó enn í umræðu um svifryk. Þetta er allt í beinni á youtube fyrir áhugasama.“
„Kjartan Magnússon gerir athugasemd við að Alexandra nefni Adolf Hitler og blóðbað í sömu ræðu. Alexandra biðst velvirðingar.“
„Andrea sósíalisti er í mjög flóknu líkingamáli um sjúkling á spítala. Talar um að banna honum að reykja og borða kjöt. Af hverju er ekki bara hægt að tala um þennan ryksugubíl?“
„Birkir Ingibjarts Samfylkingu segir að á þeim heimilum þar sem eru 2 bílar þar sé líklegra að bílarnir séu á nagladekkjum. Því sé réttast að fækka bílum á heimilum og þar með nagladekkjum. Gaman að heyra Samfylkinguna tala um „breytingar“ svona rétt fyrir kosningar!“
Einar greinir síðan frá því að tillagan um ryksugubílinn hafi verið felld en áðurnefnd tillaga meirihlutans samþykkt. Síðan hæðist hann að þeim hluta fundarins þar sem ræða átti fundargerðir ráða og nefnda:
„Nú er hafin umræða um fundargerðir málefnaráða borgarinnar. Allir þeir fundir voru 3-5 klst og þar héldu sömu borgarfulltrúar sömu ræður. Reyndar þá á lokuðum fundum en hér fyrir opnum tjöldum. Þess má geta að í augnablikinu eru 9 manns að horfa á þetta á Youtube.“
Lætur Einar fylgja með skilaboð til eiginkonu sinnar:
„Milla Ósk, ekki bíða með kvöldmatinn.“