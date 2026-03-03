Kona föst í víti frelsissviptinga, nauðgana og misþyrminga

Maður hefur verið ákærður fyrir margrítrekaðar frelsissviptingar og nauðganir gagnvart sömu konunni í lok sumars og um haustið 2022.
Í fyrsta ákærulið er honum gefið að sök að hafa frá kvöldi miðvikudagsins 24. ágúst til fimmtudagsmorgunsins 25. ágúst, í íbúðarhúsnæði í Reykjavík, notað líkamlega yfirburði sína og ógnandi tilburði til að varna konunni útgöngu, auk þess sem hann hélt síma hennar frá henni, og hafði í kjölfarið samfarir við hana án hennar samþykkis og þó að hún segðist ekki vilja það og bæði hann um að hætta.
Í öðru lagi er hann sakaður um að hafa nauðgað konunni þann 11. september auk þess að taka hana hálstaki, slá hana og bíta.
Hann er í þriðja lagi sakaður um að hafa haldið konunni fanginni í íbúð kvöld eitt síðari hluta september, haldið frá henni síma hennar og nauðgað henni. Fyrr um daginn barði hann hana með keðju og strekkti band um háls hennar.
Hann er ennfremur sakaður um að hafa nauðgað og frelsissvipt konuna frá miðvikudaginum 12. október til fimmtudagskvöldsins 13. október á þáverandi heimili sínu. Líkt og áður beitti hann líkamlegum yfirburðum til að frelsissvipta konuna.
Í fimmta ákærulið er maðurinn síðan sakaður um að hafa þvingað konuna til að veita sér munnmök í bíl, fimmtudaginn 13. október.
Fyrir hönd konunnar er krafist þriggja milljóna króna í miskabætur.
Málið var þingfest við Héraðsdóm Reykjavíkur mánudaginn 2. mars. Þinghald í málinu er lokað.