Frönsk kona ákærð fyrir náttúruspjöll við Sólheimajökulsveg

Franskri konu um fimmtugt hefur verið birt fyrirkall og ákæra í Lögbirtingablaðinu.
Konunni er gefið að sök brot gegn lögum um náttúruvernd, með því að hafa, miðvikudaginn 16. apríl 2025, ekið bíl utan vegar við Sólheimajökulsveg í Mýrdalshreppi.
Með utanvegaakstrinum olli konan náttúruspjöllum í mosagróinni jörð.
Ákæran er birt í Lögbirtingablaðinu, lögum samkvæmt, vegna þess að ekki hefur tekist að birta konunni ákæruna. Í fyrirkalli er hún hvött til að mæta við þingfestingu málsins við Héraðsdóm Suðurlands þann 16. apríl næstkomandi. Er sagt að fjarvist hennar frá dómi muni jafngilda því að hún játi sök og verður þá kveðinn upp dómur yfir henni fjarstaddri.