Foreldrar Sólons stefna Icelandair – Telja ummæli félagsins ærumeiðandi

Foreldrar Sólons Guðmundssonar, sem starfaði sem flugmaður hjá Icelandair og tók eigið líf árið 2024, hafa stefnt Icelandair.
Sævar Þór Jónsson, lögmaður fjölskyldunnar, staðfestir við Morgunblaðið að búið sé að stefna í málinu sem verður þingfest við Héraðsdóm Reykjaness 18. mars.
Sævar Þór segir málið dapurt og hafa haft djúp áhrif á líf margra og verði að hafa sinn gang innan dómstólanna. „Sérstaklega er umhugsunarvert hvernig stórfyrirtæki eins og Icelandair hefur leyst úr málinu en að mínu mati hefði mátt vanda betur til verka en raun bar vitni.“
Fjallað var ítarlega um mál Sólons í öllum fjölmiðlum seinni hluta ársins 2024. Sólon hafði starfað sem flugmaður hjá Icelandair í sex ár. Í apríl 2024 kvartaði hann til Icelandais vegna eineltis sem hann hafði tvær samstarfskonur sínar hafa beitt sig.
Þann 22. ágúst var hann boðaður á fund með mannauðsdeild fyrirtækisins þar sem honum var tjáð um ásakanir samstarfskvenna á hendur honum án þess að fá að vita í hverju ásakanirnar fælust. Var honum gert að segja upp starfi sínu í kjölfarið.
Sólon tók eigið líf þremur dögum seinna, 25. ágúst. Þremur dögum eftir andlátið var hann kærður til lögreglu fyrir kynferðisbrot.
Undir lok árs 2024 lagði fjölskylda hans fram beiðni til lögreglu um að andlát hans yrði rannsakað.
Morgunblaðið greinir frá að samkvæmt tilkynningu frá foreldrum Sólons gangi málshöfðunin út á að fá tvenn ummæli Icelandair dæmd ómerk. Telja þau ummælin ærumeiðandi og fela í sér aðför að æru og starfsheiðri sonar þeirra.
„Ummælin snérust um að Sólon væri hættulegur öryggi starfsfólks Icelandair og voru ummælin byggð á kvörtunum þriggja kvenna sem kröfðust nafnleyndar. Sólon var þvingaður til að segja upp hjá Icelandair í kjölfarið og tók eigið líf þremur dögum seinna,“ segir í tilkynningunni.
Foreldrar Sólons telja brýnt að Icelandair geri hreint fyrir sínum dyrum og upplýsi hvað hafi legið að baki því mati félagsins að Sólon hefði verið hættulegur samstarfsfólki sínu.