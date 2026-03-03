fbpx
Þriðjudagur 03.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Faldi kíló af kókaíni á bílaverkstæði sínu við Eldshöfða

Ágúst Borgþór Sverrisson
Þriðjudaginn 3. mars 2026 18:30

Mynd: DV/Maggi gnúsari

Bílaverkstæðinu VS við Eldshöfða var ætlað að hýsa stóra sendingu af kókaíni og eigandi verkstæðisins er einn þriggja ákærðu í máli sem varðar stórfellt fíkniefnalagabrot.

Þrír karlmenn með litháeskan uppruna, en búsettir á Íslandi, hafa verið ákærðir fyrir tilraun til stórfellds fíkniefnalagabrot með því að hafa í félagi staðið að innflutningi á rétt rúmlega einu kílói af kókaíni með styrkleika rúmlega 85%.

Kókaínið var falið í steyptu borði sem flutt var hingað til lands með póstsendingu frá Bandaríkjunum föstudaginn 16. ágúst árið 2024. Litháeskur maður á fertugsaldri, eigandi áðurnefnds bílaverkstæðis, var skráður móttakandi sendingarinnar. Lögreglan lagði hald á sendinguna á póstmiðstöð Íslandspósts við Stórhöfða í Reykajvíku, fjarlægði efnin úr sendingunni og koma fyrir eftirfarar- og hlustunabúnaði.

Verkstæðiseigandinn sótti sendinguna á póstmiðstöðina og ók með hana að VS við Eldshöfða og fór með hana inn á verkstæðið. Sama dag kom annar ákærður Lithái í málinu, maður um fimmtugt, að verkstæðinu og náði í sendinguna. Fór hann með hana í bílskúr í Álfheinum. Hann kom síðan aftur í bílskúrinn ásamt meðákærðum, Litháa á fertugsaldri, og opnuðu þeir sendinguna. Fimmtugi Litháinn var í kjölfarið handtekinn fyrir aftan verslunarkjarnann að Álfheimum 2-4 og við leit á honum fannst eftirfararbúnaður sem lögregla hafði komið fyrir í sendingunni.

Meðákærði komst undan lögreglu á hjóli en var handtekinn á heimili sínu í Seljahverfinu stuttu síðar. Hann hafði kannað staðsetningu sendingarinnar á heimasíðu Íslandspósts úr símtæki sínu með því að nota símanúmer eiganda VS bílaverkstæðisins, sendi skjáskot um staðsetningu sendingarinnar til meðákærða í gegnum samskiptaforritið Signal og kom að bílskúrnum í Álfheimum ásamt meðákærða, þar sem þeir fóru inn í bílskúrinn og opnuðu sendinguna.

Þess má veta að VS bílaverkstæðið þar sem sendingin var geymd var úrskurðað gjaldþrota í maí árið 2025. Það var stofnað síðla árs 2022.

Málið gegn þremenningunum verður þingfest við Héraðsdóm Reykjavíkur þann 10. mars næstkomandi.

