Brjáluð út í föður sinn og óskar honum dauða – „Það er til sérstakur staður í helvíti fyrir hann”

Huntley, sem hlaut lífstíðardóm fyrir morðin á hinum tíu ára gömlu Holly Wells og Jessicu Chapman árið 2002, var barinn með járnröri í höfuðið af samfanga sínum í fangelsinu í síðustu viku. Hann var fluttur á sjúkrahús og er ástand hans enn metið alvarlegt.
Í viðtali við breska blaðið The Sun on Sunday lýsti dóttir Huntley, hin 27 ára Samantha Bryan sterkum tilfinningum þegar hún frétti af árásinni.
„Ég fór að gráta því ég hélt að hann væri dáinn, það var yfirþyrmandi léttir,“ segir hún. „Að vera dóttir hans hefur verið þung byrði. Það var eins og ég gæti andað aftur. Mér fannst að ef hann dæi, myndi sú byrði deyja með honum.“
Morðin á Holly og Jessicu vöktu gríðarlega athygli á sínum tíma, en Huntley var húsvörður í skóla sem stúlkurnar voru í og lokkaði hann þær inn á heimili sitt þar sem hann myrti þær.
Huntley losaði sig við líkin í ræsi í um 30 kílómetra fjarlægð, skammt frá athafnasvæði Konunglega breska flughersins í Lakenham í Suffolk. Huntley bar eld að líkunum í tilraun til að eyðileggja allt sem hugsanlega gæti bendlað hann við ódæðið. Lík stúlknanna fundust hálfum mánuði eftir að þær hurfu.
Samantha segir að það hafi haft mikil áhrif á líf hennar þegar hún komst að því, ung að árum, að hún væri dóttir Huntley. Móðir hennar, Katie Bryan, var aðeins 15 ára þegar hún hóf samband við Huntley sem þá var 23 ára. Ári síðar varð hún ólétt en upp úr sambandinu slitnaði þegar Huntley hóf að beita hana ofbeldi.
„Ég held að hann hafi fengið það sem hann átti skilið,“ segir Katie um árásina í fangelsinu. „Hann er hrein illska. Hann á skilið að deyja fyrir það sem hann hefur gert.“
Breskir fjölmiðlar segja að ráðist hafi verið á Huntley minnst þrisvar síðan hann hóf afplánun og þá hefur hann reynt að svipta sig lífi oftar en einu sinni.
Katie segir að hún óttist enn að Huntley muni óska eftir að hitta dóttur sína við sjúkrabeð sitt. „Hún er ekkert lík föður sínum og ég vil ekki að hann spilli lífi hennar,“ segir hún. „Hún er falleg, greind og góð manneskja. Þau eru gjörólík.“
Huntley hefur aldrei lagt fram skýra og samfellda frásögn um það sem gerðist þennan örlagaríka dag árið 2002. Hann hélt því fram að stúlkurnar hefðu látist af slysförum á heimili hans og hann síðan „panikkað“ og falið líkin.
Samantha segist telja ólíklegt að sannleikurinn komi nokkurn tíma að fullu í ljós.
„Foreldrar Holly og Jessica eiga skilið að vita nákvæmlega hvað gerðist,“ segir hún. „En hann er huglaus. Ég held að jafnvel þótt hann lifi þetta af muni enginn nokkurn tíma fá að vita allan sannleikann.“