Atvinnurekstrarbann Elvars og Björgvins Narfa staðfest – Undarlegar færslur tengdar veitingastaðnum Ítalíu

Landsréttur hefur staðfest atvinnurekstrarbann Elvars Ingimarssonar og Björgvins Narfa Ásgeirssonar til þriggja ára. Er það vegna aðkomu þeirra að rekstri veitingastaðarins Ítalíu sem varð gjalþrota í október árið 2024.
Elvar og Björgvin Narfi voru þann 12. janúar dæmdir í Héraðsdómi Reykjavíkur til atvinnurekstrarbanns og var það staðfest af Landsrétti þann 26. febrúar.
Elvar og Björgvin Narfi áttu hvor um sig helming í félaginu Ítalgest ehf, rekstrarfélagi Ítalíu, og Elvar var framkvæmdastjóri og prókúruhafi.
Þegar félagið fór í þrot voru kröfurnar 116 milljónir en eignir litlar. Ársreikningum hafði ekki verið skilað og ekki hafði verið hægt að nálgast ýmis gögn, svo sem reikninga og samninga. Þá hafi verið fjöldi óútskýrðra greiðsla inn á persónulega reikninga þeirra félaga eða ættingja þeirra. Einnig hafi verið lagðar 8 milljónir króna inn á skartgripaverslun í Dubaí og sama upphæð inn á ótilgreinda bílasölu til þess að kaupa Audi bifreið.
Fór skiptastjórinn Björn Þorri Viktorsson í mál við Elvar og Björgvin Narfa og krafðist atvinnurekstrarbanns. Var það samþykkt sem og að Elvari og Björgvini var gert að greiða rúmar 265 þúsund krónur í málskostnað.