Vilja son Trump í fremstu víglínu – Fjórir bandarískir hermenn dauðir

Donald Trump Bandaríkjaforseti er sakaður um að tala léttvæglega um líf bandarískra hermanna. Að minnsta kosti fjórir hafa dáið eftir að Bandaríkjamenn hófu í samfloti við Ísraela árásir á Íran. Er Trump hvattur til að senda son sinn Barron á fremstu víglínu.
#SendBarron er eitt heitasta myllumerkið á samfélagsmiðlum í dag eins og breska dagblaðið The Independent greinir frá. Með því kalla margir netverjar á Donald Trump Bandaríkjaforseta að senda son sinn Barron á fremstu víglínuna í stríðinu við Íran.
Þá hefur einnig verið sett á fót heimasíða um herkvaðningu Barron, það er draftbarrontrump.com. En það er einn af handritshöfundum teiknimyndaseríunnar South Park sem stendur að baki henni.
Að minnsta kosti fjórir bandarískir hermenn hafa dáið í stríðinu og fleiri eru alvarlega særðir. En Íranir hafa svarað loftárásum Bandaríkjanna með því að varpa sprengjum á bandarískar herstöðvar í Persaflóa.
Hefur forsetinn verið sakaður um að meta líf bandarískra hermanna lítils. Meðal annars sagði hann þetta vera „óumflýjanlegan hluta af stríði“ og að dánartalan „myndi hækka talsvert“. Í sömu ræðu talaði hann mikið um endurbætur sínar á dansherbergi Hvíta hússins.
Velta margir því fyrir sér hvort hann myndi tala með sama hætti ef 19 ára sonur hans væri í fremstu víglínu. Eða þá hvort hann hefði byrjað þetta stríð yfir höfuð?