Hótaði öðrum lífláti og stjórnaði hjólabát undir áhrifum – „Ég mun birtast einn daginn og brjóta hvert bein í andlitinu á þér fyrir framan börnin þín“

Karlmaður hlaut 30 daga skilorðsbundinn dóm til tveggja ára, var sviptur ökuréttindum til þriggja ára og skipstjórnarréttindum í þrjá mánuði fyrir líflátshótanir og að stjórna hjólabát undir áhrifum. Maðurinn þarf jafnframt að greiða 530 þúsund krónur í sekt og greiða allan málsvarnarkostnað.
Í dómi Héraðsdóms Suðurlands sem féll 27. febrúar kemur fram að maðurinn var ákærður fyrir hótanir eftir að hafa, árið 2022, hótað ónefndum einstaklingi lífláti í þremur tölvupóstsendingum, sem voru til þess fallnar að vekja ótta hjá honum um líf, heilbrigði og velferð hans sjálfs og fjölskyldu sinnar, sem nánar greinir þannig:
Kl. 19:11: „Þið eruð þjófar og þið rænið börnum og misnotið þau, þið eruð
sjúkir fucking barnaníðingar…. Ég mun finna ykkur í helvíti“
Kl. 19:12: „Ég mun persónulega finna þig og drepa þig fyrir framan
fjölskylduna þína ef þú nokkurn tímann aftur rukkar mig um svo mikið sem
eina krónu.“
Kl. 19:17: „Það eru bara tveir með þínu nafni í símaskránni, ég er búinn að taka
skjáskot… Ef þú innheimtir meiri pening frá mér á meðan þið haldið barninu
mínu læstu inni á sjúkrahúsi… Mun ég koma og drepa þig fyrir framan fucking
fjölskyldu þína.. Ég mun birtast einn daginn og brjóta hvert bein í andlitinu á
þér fyrir framan börnin þín þangað til heilinn á þér springur á þau. Barnaníðings
ógeðið þitt!!!!“
Maðurinn var einnig ákærður fyrir umferðar- og siglingarlagabrot og brot gegn lögum um áhafnir skipa með því að hafa, sunnudaginn 16. júní 2024, stjórnað hjólabát, sem er þiljað farþegaskip, og ekið farþegaskipinu þaðan upp á land og að landgöngupramma á afmörkuðu athafnarsvæði á landi, óhæfur til að stjórna hjólabátnum örugglega og óhæfur til að rækja starfann á fullnægjandi hátt vegna áhrifa ávana- og fíkniefna (í blóði mældist tetrahýdrakannabínól 5,0 ng/ml). Enn fremur með því að hafa umrætt sinn haldið úr höfn án þess að hafa, sem skipstjóri farþegaskipsins, gætt að því að hann sjálfur væri lögskráður á skipið.
Við ákvörðun refsingar var litið skýlausrar játningar ákærða og einnig til þess að langur tími leið frá því að líflátshótanirnar áttu sér stað þar til málið barst áfram, en ekki er getið í dómi nánar um hvert. Þá leið tæpt ár til viðbótar frá því málið barst lögregluyfirvöldum hérlendis þar til ákærði var boðaður til skýrslutöku.
Þótti refsing ákærða þannig hæfilega ákveðin 30 daga fangelsi, skilorðsbundið til tveggja ára, auk 530 þúsund króna sektar í ríkissjóð, og svipting ökuréttar í þrjú ár og skipstjórnarréttinda í þrjá mánuði.