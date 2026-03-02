Heitt í kolunum á Litla Hrauni – Kristleifur sló samfanga sinn í gólfið

Síbrotamaður á þrítugsaldri var fyrir helgi dæmdur í þriggja mánaða fangelsi fyrir líkamsárás í fangelsinu að Litla Hrauni. Barði hann samfanga sinn ítrekað í höfuðið, bæði standandi og eftir að hann féll í gólfið.
Maðurinn, Kristleifur Kristleifsson að nafni, var dæmdur á fimmtudag, 26. febrúar, í Héraðsdómi Suðurlands. Atvikið átti sér stað þann 4. nóvember árið 2024 fyrir utan klefa á Litla Hrauni.
Eins og segir í ákærunni hafi hann slegið samfanga sinn í höfuðið þannig að hann féll í gólfið. Síðan haldið áfram að berja hann í höfuðið með þeim afleiðingum að hann fékk glóðarauga á vinstra auga og sprungna vör.
DV hefur áður greint frá löngum brotaferli Kristleifs. Meðal annars dóma sem hann hefur hlotið fyrir líkamsárásir, sem og vopnalagabrot, fíkniefnabrot og fleira. Í eitt skipti fjallaði DV um mál þar sem hann var sakaður um að beina haglabyssu að þáverandi sambýliskonu sinni.
Brotaþolinn í málinu á Litla Hrauni sagðist hafa rotast. Það er að hann hafi verið á gangi fyrir utan klefann sinn þegar Kristleifur hafi komið aftan að honum. Síðan hafi hann rankað við sér á gólfinu áður en hann var sendur til læknis. Hafi hann verið ásakaður um að stela Xanax lyfi en þeir höfðu þekkst í mörg ár.
Náðist árásin á öryggismyndavél en einnig voru vitni að atvikinu. Taldi því dómari yfir allan skynsamlegan vafa hafið að Kristleifur væri sekur í málinu.
Eins og áður segir hlaut hann 3 mánaða fangelsisdóm. Einnig þarf hann að greiða brotaþola 300 þúsund krónur í miskabætur sem og um 2 milljónir króna í sakar og málskostnað.