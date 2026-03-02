fbpx
Mánudagur 02.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Bróðir Margrétar Löf rýfur þögnina – „Þú átt ekki að geta myrt einhvern og tekið svo arf eftir hann“

Ritstjórn DV
Mánudaginn 2. mars 2026 17:00

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Hálfbróðir Margrétar Löf hefur aldrei tjáð sig opinberlega eftir að systir hans varð föður þeirra, Hans Roland Löf, að bana í apríl á síðasta ári. Hann hefur nú rofið þögnina og ræðir við Þóru Tómasdóttir í þáttum hennar, Vítahringur Margrétar, í skjóli nafnleyndar. Hann segir að það hafi stungið hann í umræðu um málið að netverjar hafi fundið að því að hann hafi ekki stigið inn í viðvarandi ofbeldisaðstæður á heimili fjölskyldunnar.

„Ég skil það svo sem alveg að fólk sé að velta fyrir sér: Hvar var bróðirinn? Af hverju steig hann ekki inn í? Ég skil það náttúrulega því að mín saga er ekki þarna úti, það veit enginn hvernig okkar samband var.“

Var unglingur þegar hann kynntist föður sínum

Bróðirinn segir að foreldrar hans hafi aðeins verið saman í skamman tíma og eftir að hann fæddist kynntist móðir hans nýjum manni og flutti með honum til Danmerkur þegar bróðirinn var aðeins þriggja ára gamall. Hann var í engum samskiptum við föður sinn þau níu ár sem hann bjó í Danmörku en ákvað að hafa uppi á honum þegar hann sneri aftur til Íslands 12 ára gamall.

„Ég vissi alltaf af honum sko, mamma var ekkert að fela þetta fyrir mér. Þannig að ég byrja svona svolítið að leita og ég fæ hérna bróður hennar mömmu til þess að finna hann og spyrja hvort hann vilji ekki hitta mig.“

Faðir hans tók honum fagnandi og sagðist hafa hugsað til hans á hverjum degi. Þeir byrjuðu svo að hittast reglulega, svona um það bil einu sinni í mánuði, fóru saman í bíó, út að borða og í fræga leikjasalinn Fredda. Þegar bróðirinn var kominn í menntaskóla fóru þeir að hittast meira að hendingu, eins og gjarnan gerist þegar ungmenni eru upptekin af félagslífinu og framhaldsskólanum.

Það kom honum svo að óvörum þegar pabbi hans hringdi einn daginn og tilkynnti að honum hefði fæðst systir. Hafði hann ekki vitað að kona föður hans væri þunguð. Bróðirinn segist ávallt hafa upplifað systur sína sem freka og yfirgangssama, en vonaði þó að það myndi eldast af henni. Fékk hann á tilfinninguna að systir hans stýrði mikið ferðinni á heimilinu, en fannst það ekki vera hans að hafa af því afskipti. Hann varð þó aldrei vitni að ofbeldi Margrétar gagnvart foreldrunum.

Enginn eigi að hagnast á því að myrða

Bróðirinn lýsir því að það hafi verið mikið áfall þegar hann fékk símtal frá lögreglumanni í apríl þar sem honum var tilkynnt að faðir hans væri þungt haldinn á gjörgæslu og ekki hugað líf. Annað áfallið kom svo þegar honum var í framhaldinu tilkynnt að systir hans hefði verið handtekin vegna málsins.

Þriðja áfallið kom svo þegar hann mætti á sjúkrahúsið til að kveðja pabba sinn og sá áverkana á honum.

„Þannig að þetta var mikið sjokk þegar ég labbaði inn og sá framan í hann, sko. Það, ég held að ég hafi staðið bara þarna gapandi örugglega í mínútu.“

Eins og áður hefur komið fram í fréttum krafðist bróðir Margrétar þess fyrir dómi að hún yrði svipt föðurarfinum. Þeirri kröfu var vísað frá á grundvelli þess að hún hefði átt að koma frá ákæruvaldinu en ekki í einkakröfu. Frávísuninni hefur verið áfrýjað til Landsréttar.

Bróðirinn segir í þættinum að um algjört prinsippmál sé að ræða.

„Þú átt ekki að geta myrt einhvern og tekið svo arf eftir hann. Við hljótum að vera sammála um að slíkt sé bara ekki samþykkt og það opnar einhverja ormagryfju sem við viljum ekkert opna. Það á enginn að hagnast á því að drepa einhvern eða fremja glæpi almennt. Þetta er bara prinsippmál þetta. Þetta er bara algjört prinsippmál.“

Hefði stigið inn í hefði hann verið upplýstur

Bróðirinn gerir athugasemdir við það að Margrét hafi fengið að hringja í móður sína úr gæsluvarðhaldi. Móðir hennar hafi bæði verið brotaþoli í málinu sem og vitni.

„Mér finnst það náttúrulega galið, sko, og enn þá galnara að þetta skuli hafa verið leyft rétt fyrir réttarhöldin. Hún, sem bæði þolandi og vitni, situr í raun og veru undir daglegum þrýstingi frá gerandanum. Ég bara skil þetta ekki.“

Segir bróðirin að skilaboðin sem þetta sendi séu að réttindi geranda vegi þyngra en réttindi þolanda. Þóra Tómasdóttir rekur svo að mæðgurnar séu enn í reglulegu sambandi. Móðirin heimsækir Margréti oft og mjög kært er enn á milli þeirra.

„Þær standa saman þó að líf beggja sé nú gjörbreytt.“

Bróðirinn segist óska þess að heilbrigðisstarfsfólk hefði getað gert meira þegar faðir hans og móðir Margrétar leituðu aðstoðar vegna áverka sem Margrét hafi veitt þeim. Hefði hann verið upplýstur hefði hann gert eitthvað.

„Ég hefði stigið inn í á sekúndunni hefði ég vitað af þessu.“

Í niðurlagi þáttarins tekur bróðirinn fram að hann telji að það hefði verið hægt að grípa fyrr inn í og vonast til að lærdómur verði dreginn af málinu svo þetta endurtaki sig ekki. Að það sé ekki þannig að fólk sem hefur augljóslega orðið fyrir ofbeldi á heimilinu sé aftur sent í fang kvalara sinna.

Í þættinum er einnig rætt við lagaprófessor, vitni úr dómsmálinu og verjanda Margrétar.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Rétt í þessu
Bróðir Margrétar Löf rýfur þögnina – „Þú átt ekki að geta myrt einhvern og tekið svo arf eftir hann“
Fréttir
Fyrir 20 mínútum
Hótaði öðrum lífláti og stjórnaði hjólabát undir áhrifum – „Ég mun birtast einn daginn og brjóta hvert bein í andlitinu á þér fyrir framan börnin þín“
Fréttir
Fyrir 59 mínútum
Vilja son Trump í fremstu víglínu – Fjórir bandarískir hermenn dauðir
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Hrottafengin nauðgun á Akureyri fer loksins fyrir dóm
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Heitt í kolunum á Litla Hrauni – Kristleifur sló samfanga sinn í gólfið
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Hótaði lögreglumanni í Vestmannaeyjum ítrekað lífláti
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Sauð upp úr í Torfufelli – Ákærður fyrir stórhættulega árás með hafnaboltakylfu
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
„Þeir tóku þátt í að verja biskupinn alveg fram í rauðan dauðann og mér finnst bara að þeir mættu allir sem einn skammast sín“

Mest lesið

Mikil ólga vegna ákvörðunar RÚV – Edda Björgvins vill fá svör
Ingibjörg kom að syni sínum meðvitundarlausum eftir TikTok-áskorun
Þriggja ára stúlka vakti óhug hjá móður sinni – Sagðist muna fyrra líf sitt og nefndi hrollvekjandi dæmi
Steinar ferðaðist með bleika ferðatösku – Er hann afkastamikill raðmorðingi?
Breytt staða á Hlíðarenda – „Það er búið að herða sultarólina“

Nýlegt

Vikan á Instagram: „Var með smá fordóma fyrst sem ég skammast mín fyrir núna“
Hópur ungmenna ofsækir 11 ára stelpu í Kópavogi – „Beinlínis verið að hvetja krakka til að sitja um hana“
Móðir verulega ósátt við viðbrögðin eftir að barnið kom heim af leikskólanum með áverka – „Þetta er náttúrulega galið hvernig kerfið okkar er“
Sálfræðingur segir að þetta haldi pörum meira saman en ást
Oddný táraðist er hún rifjaði upp erfiðleika í æsku – „Ég ætla nú ekki að fara gráta í viðtalinu“
Sauð upp úr í Torfufelli – Ákærður fyrir stórhættulega árás með hafnaboltakylfu
Ástrós og Adam selja í Fossvogi
Tóku Jóa Kalla og Hafnfirðinga til bæna vegna uppákomunnar á föstudag: „Hann gat ekki sætt sig við að Fylkismenn myndu ekki láta hann bully-a sig“
Skoða alvarleika meiðsla Ronaldo
Segir Víking reyna að losa Elías nokkrum mánuðum eftir komu hans
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Margir minnast Davíðs – „Hann markaði djúp spor í íslenskt samfélag“
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum

Eigendur þriggja húsa lögðu borgina sem fór ekki eftir ákvæðum laga

Eigendur þriggja húsa lögðu borgina sem fór ekki eftir ákvæðum laga
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Guðrún: „Þung og sorgleg tíðindi“
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum
Davíð Oddsson er látinn
Fréttir
Í gær

Móðir verulega ósátt við viðbrögðin eftir að barnið kom heim af leikskólanum með áverka – „Þetta er náttúrulega galið hvernig kerfið okkar er“

Móðir verulega ósátt við viðbrögðin eftir að barnið kom heim af leikskólanum með áverka – „Þetta er náttúrulega galið hvernig kerfið okkar er“
Fréttir
Í gær

Árásin á Íran sé ólögleg og hafi slæm áhrif – „Hver er þá hin yfirvofandi hætta?“

Árásin á Íran sé ólögleg og hafi slæm áhrif – „Hver er þá hin yfirvofandi hætta?“
Fréttir
Í gær
Hópur ungmenna ofsækir 11 ára stelpu í Kópavogi – „Beinlínis verið að hvetja krakka til að sitja um hana“
Fréttir
Í gær

Árásir halda áfram eftir sögulegan dauðdaga – Blendnar tilfinningar írönsku þjóðarinnar og mikil óvissa framundan

Árásir halda áfram eftir sögulegan dauðdaga – Blendnar tilfinningar írönsku þjóðarinnar og mikil óvissa framundan
Fréttir
Í gær
Riðlaðist á dádýrshræi í vegkanti – Gæti átt fimm ára fangelsi yfir höfði sér
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Oddný táraðist er hún rifjaði upp erfiðleika í æsku – „Ég ætla nú ekki að fara gráta í viðtalinu“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Sagan endalausa? Margrét ósátt við dómara sem hefur gefið út dagsetningu á endurflutningi á sakamáli gegn henni

Sagan endalausa? Margrét ósátt við dómara sem hefur gefið út dagsetningu á endurflutningi á sakamáli gegn henni
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Prentvilla kemur í veg fyrir útburð á síbrotakonu í Bríetartúni

Prentvilla kemur í veg fyrir útburð á síbrotakonu í Bríetartúni
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Trump lýsir yfir stríði gegn Íran
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Slapp með skrekkinn – Reiddist verulega eftir að aðdáun hans á „saurlífissíðum“ var afhjúpuð
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Stefán afhjúpar þekkingarleysi ungra Sjálfstæðismanna – Verðlaunuðu látinn mann sem rak einokunarfyrirtæki

Stefán afhjúpar þekkingarleysi ungra Sjálfstæðismanna – Verðlaunuðu látinn mann sem rak einokunarfyrirtæki
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Fastus afhenti Brunavörnum Rangársýslu nýjan dælubíl
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Steinunn og Jacques urðu ástfangin við fyrstu kynni en leiðir skildu í 40 ár – „Höfum við ákveðið að týna ekki ástinni aftur, aldrei aftur“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Ferðamenn frá Bandaríkjunum auðveldastir í samskiptum
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Áframhaldandi sterkur rekstur hjá Nova

Áframhaldandi sterkur rekstur hjá Nova
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Evrópuráðið óttast fangelsun barna á Íslandi

Evrópuráðið óttast fangelsun barna á Íslandi
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Miðflokksmaður vill vita hvers vegna forsetamaki Íslands afþakkaði boð í Hvíta húsið – „Hvað var mikilvægara í dagskránni?“
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Heimsfrægur trúður handtekinn á Keflavíkurflugvelli – „Þeir sögðu mér að taka farangurinn minn og fylgja þeim“

Heimsfrægur trúður handtekinn á Keflavíkurflugvelli – „Þeir sögðu mér að taka farangurinn minn og fylgja þeim“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Könnun Maskínu – Samfylkingin stærst í borginni – Vinstrið fær 2 fulltrúa
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Þingmenn lentu í miklum í ógöngum í gær: „Heppin að það var símasamband á þessum kafla”
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Magaermi og hjáveituaðgerðum erlendis fækkaði mikið árið 2025

Magaermi og hjáveituaðgerðum erlendis fækkaði mikið árið 2025
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Útskýrir „eitraðan kokteil“ hagstjórnarmistaka sem þjóðin er enn að gjalda fyrir – „Þetta ástand fékk að lifa allt of lengi“

Útskýrir „eitraðan kokteil“ hagstjórnarmistaka sem þjóðin er enn að gjalda fyrir – „Þetta ástand fékk að lifa allt of lengi“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Tara Margrét lætur aftur í sér heyra og rifjar upp stirð samskipti við Ölmu – „Er ekki að reyna að breyta neinu“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Aðalsteinn hættir sem aðstoðarmaður Þorgerðar – Segir að ástæðan komi sennilega flestum á óvart