fbpx
Laugardagur 28.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Sagan endalausa? Margrét ósátt við dómara sem hefur gefið út dagsetningu á endurflutningi á sakamáli gegn henni

Ágúst Borgþór Sverrisson
Laugardaginn 28. febrúar 2026 10:30

Margrét á leiðinni í dómsal við aðalmeðferð málsins. Mynd: DV/KSJ

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Jónas Jóhannsson, héraðsdómari og dómstjóri Héraðsdóms Reykjaness, hefur tilkynnt að endurflutningur á ærumeiðingarmáli gegn Margréti Friðriksdóttur verði haldinn föstudaginn 6. mars næstkomandi, kl. 14.

Málið varðar meintar ærumeiðingar Margrétar gegn Barböru Björnsdóttur héraðsdómara. Barbara kærði Margréti til lögreglu eftir að Margrét hafði farið um hana ófögrum orðum á Facebook-síðu sinni og meðal annars kallað hana „lausláta mellu.“ Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu ákærði Margréti í kjölfarið fyrir ærumeiðingar.

Aðalmeðferð í málinu var við Héraðsdóm Reykjaness þann 16. janúar síðastliðinn.

Sjá einnig: Réttarhöld hafin yfir Möggu Frikka – Ákærð fyrir ummæli um dómara

Samkvæmt lögum um meðferð sakamála skal kvað upp dóm í sakamáli innan fjögurra vikna eftir aðalmeðferð. Dómsuppkvaðning yfir Margréti frestaðist hins vegar vegna veikinda dómarans í málinu, Jónasar Jóhannssonar.

Jónas hefur nú sent málsaðilum tölvupóst þar sem hann segir að dómasamning hafi dregist vegna veikinda hans og tilkynnir um dagsetningu á endurflutningi málsins. Margrét og lögmaður hennar, Hilmar Garðar Þorsteinsson, fóru fram á að málið yrði endurflutt vegna tafa á dómsuppkvaðningu. Mál þar sem dómsuppkvaðning á sér ekki stað innan fjögurra vikna skal endurflutt nema dómari eða málsaðilar telji það óþarft, samkvæmt lögum um meðferð sakamála.

Jónas gerir hins vegar eingöngu ráð fyrir málflutningi en ekki frekari vitnaleiðslum, enda hafi vitnaleiðslur farið fram í aðalmeðferðinni 16. janúar. Þessu mótmæla Margrét og lögmaður hennar og vilja leiða fram ný vitni í málinu.

Sjá einnig: Dómsuppkvaðningu yfir Möggu Frikka frestað í þrígang – „Þetta veldur andvöku“

Hilmar hefur í erindi til Jónasar farið fram á að endurflutningur málsins verði ekki fyrr en dómstólar hafi úrskurðað um kröfu þeirra um að leiða fram vitni við endurflutninginn. Hilmar segir í bréfi sínu til dómarans:

„Ákærða krefst þess því að fjallað verði um kröfu ákærðu um vitnaleiðslur í fyrirtöku við fyrsta tækifæri þar sem aðilum gefist færi á að taka til máls og úrskurður kveðinn upp á grunni 2. mgr. 181. gr., áður en endurflutningur fer fram.

Þá er þess krafist að endurflutningur fari ekki fram fyrr en færi hefur gefist á að bera úrskurð dómsins undir Landsrétt, falli hann ekki ákærðu í vil. Vísað er til 1. mgr. 70. gr. stjórnarskrár og 6. gr. MSE um rétt ákærðu til réttlátrar málsmeðferðar, þar sem rétturinn til að leiða vitni sýknukröfu til stuðnings er einn sá mikilvægasti og allar takmarkanir á honum ber að túlka þröngt.“

Óvíst er því hvort endurflutningurinn verður háður 6. mars né hve lengi bíða þarf eftir því að dómur verði kveðinn upp yfir Margréti.

Sjá einnig: Margrét fer fram á endurflutning á máli sínu þar sem dómsuppkvaðning er komin fram yfir tímafrest

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 47 mínútum
Sagan endalausa? Margrét ósátt við dómara sem hefur gefið út dagsetningu á endurflutningi á sakamáli gegn henni
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Oddný táraðist er hún rifjaði upp erfiðleika í æsku – „Ég ætla nú ekki að fara gráta í viðtalinu“
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Prentvilla kemur í veg fyrir útburð á síbrotakonu í Bríetartúni
Fréttir
Fyrir 15 klukkutímum
Trump lýsir yfir stríði gegn Íran
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum
Slapp með skrekkinn – Reiddist verulega eftir að aðdáun hans á „saurlífissíðum“ var afhjúpuð
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum
Stefán afhjúpar þekkingarleysi ungra Sjálfstæðismanna – Verðlaunuðu látinn mann sem rak einokunarfyrirtæki
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Fastus afhenti Brunavörnum Rangársýslu nýjan dælubíl
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Steinunn og Jacques urðu ástfangin við fyrstu kynni en leiðir skildu í 40 ár – „Höfum við ákveðið að týna ekki ástinni aftur, aldrei aftur“

Mest lesið

Misstu meira en bara kílóin á þyngdarstjórnunarlyfjunum – „Þarna dreg ég línuna“
Stefán afhjúpar þekkingarleysi ungra Sjálfstæðismanna – Verðlaunuðu látinn mann sem rak einokunarfyrirtæki
Steinunn og Jacques urðu ástfangin við fyrstu kynni en leiðir skildu í 40 ár – „Höfum við ákveðið að týna ekki ástinni aftur, aldrei aftur“
Miðflokksmaður vill vita hvers vegna forsetamaki Íslands afþakkaði boð í Hvíta húsið – „Hvað var mikilvægara í dagskránni?“
Þingmenn lentu í miklum í ógöngum í gær: „Heppin að það var símasamband á þessum kafla”

Nýlegt

Steinunn og Jacques urðu ástfangin við fyrstu kynni en leiðir skildu í 40 ár – „Höfum við ákveðið að týna ekki ástinni aftur, aldrei aftur“
Íslensku kraftaverka tvíburastelpurnar sem fæddust aðeins rétt um 1000 gr
Vinur Albananna í skotlínunni – Reyndu að fá Gunnar úrskurðaðan vanhæfan sem verjanda
OnlyFans-stjarna með sjaldgæfan sjúkdóm – Brjóstin stækka og stækka
Hatrammar deilur á Vestfjörðum um 80 ára gamlan stríðsjeppa – Taldi sig hafa lánað bílinn en situr nú eftir með sárt ennið
Southgate hefur engan áhuga á slíku starfi
Davíð Þór segir aðstæður hafa verið hættulegar í Árbænum – Helgi Mikael neitaði að flauta leikinn af
Norwich seldi leikmann á yfir þrjá milljarða
Slapp með skrekkinn – Reiddist verulega eftir að aðdáun hans á „saurlífissíðum“ var afhjúpuð
FH neitaði að klára leikinn vegna veðurs
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Evrópuráðið óttast fangelsun barna á Íslandi
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Miðflokksmaður vill vita hvers vegna forsetamaki Íslands afþakkaði boð í Hvíta húsið – „Hvað var mikilvægara í dagskránni?“

Miðflokksmaður vill vita hvers vegna forsetamaki Íslands afþakkaði boð í Hvíta húsið – „Hvað var mikilvægara í dagskránni?“
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Heimsfrægur trúður handtekinn á Keflavíkurflugvelli – „Þeir sögðu mér að taka farangurinn minn og fylgja þeim“
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Könnun Maskínu – Samfylkingin stærst í borginni – Vinstrið fær 2 fulltrúa
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Þingmenn lentu í miklum í ógöngum í gær: „Heppin að það var símasamband á þessum kafla”

Þingmenn lentu í miklum í ógöngum í gær: „Heppin að það var símasamband á þessum kafla”
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Magaermi og hjáveituaðgerðum erlendis fækkaði mikið árið 2025

Magaermi og hjáveituaðgerðum erlendis fækkaði mikið árið 2025
Fréttir
Í gær
Útskýrir „eitraðan kokteil“ hagstjórnarmistaka sem þjóðin er enn að gjalda fyrir – „Þetta ástand fékk að lifa allt of lengi“
Fréttir
Í gær

Tara Margrét lætur aftur í sér heyra og rifjar upp stirð samskipti við Ölmu – „Er ekki að reyna að breyta neinu“

Tara Margrét lætur aftur í sér heyra og rifjar upp stirð samskipti við Ölmu – „Er ekki að reyna að breyta neinu“
Fréttir
Í gær
Aðalsteinn hættir sem aðstoðarmaður Þorgerðar – Segir að ástæðan komi sennilega flestum á óvart
Fréttir
Í gær
Reykjavíkurborg varpar ljósi á það sem er í gangi í Ölduselsskóla
Fréttir
Í gær

Gunnar Smári kemur RÚV til varnar – „Skammarlegt að lesa einhverjar vandlætingargreinar um blaðamennsku Þóru“

Gunnar Smári kemur RÚV til varnar – „Skammarlegt að lesa einhverjar vandlætingargreinar um blaðamennsku Þóru“
Fréttir
Í gær

Björn afþakkaði boð Melaniu Trump

Björn afþakkaði boð Melaniu Trump
Fréttir
Í gær
Vinur Albananna í skotlínunni – Reyndu að fá Gunnar úrskurðaðan vanhæfan sem verjanda
Fréttir
Í gær
Ragnar gefur lítið fyrir rök Landspítalans – Segir að Bertolli sé hert smjörlíki sem hann ráðleggur engum að borða
Fréttir
Í gær

Þarf ekki að borga fyrrverandi stjúpföður sínum fyrir að taka íbúðina í gegn – Skilnaður setti allt í bál og brand

Þarf ekki að borga fyrrverandi stjúpföður sínum fyrir að taka íbúðina í gegn – Skilnaður setti allt í bál og brand
Fréttir
Í gær
Landsréttur leggur línurnar – Akureyringur mátti kalla fyrrverandi eiginkonu sína „tussu“ en ekki „svertingjatussu“
Fréttir
Í gær
Skipið sem var haldlagt suður af Íslandi flutt til Bandaríkjanna – Verður gert upptækt
Fréttir
Í gær
Unglingar sakfelldir fyrir líkamsárás á Akranesi – Brotaþoli átti að hafa verið í samskiptum við kærustu annars þeirra
Fréttir
Í gær

Listi Samfylkingarinnar í Reykjavík kynntur – Regína í sjöunda sæti

Listi Samfylkingarinnar í Reykjavík kynntur – Regína í sjöunda sæti
Fréttir
Í gær

Skatturinn vildi vita hvaðan eigandi tælenskrar nuddstofu fékk alla þessa peninga – Hún sagðist bara vera svona heppin

Skatturinn vildi vita hvaðan eigandi tælenskrar nuddstofu fékk alla þessa peninga – Hún sagðist bara vera svona heppin
Fréttir
Í gær
Dró að sér sjö milljónir í sumarstarfi hjá Happdrætti Háskóla Íslands
Fréttir
Í gær

Harður árekstur á Suðurlandi – Hópslysaáætlun virkjuð

Harður árekstur á Suðurlandi – Hópslysaáætlun virkjuð
Fréttir
Í gær
Gátu ekki sannað að hvalaskoðunarferðirnar væru umhverfisvænar
Fréttir
Í gær
Dómurinn yfir Steinu Árnadóttur stendur – Sakfelld fyrir manndráp af gáleysi en ekki gerð refsing
Fréttir
Í gær

Leggja til aðra lausn en Borgarlínu – „Hneppi íbúa þar nánast í stofufangelsi á meðan“

Leggja til aðra lausn en Borgarlínu – „Hneppi íbúa þar nánast í stofufangelsi á meðan“
Fréttir
Í gær

Lögregla varar við lítt þekktu fíkniefni sem komið er í umferð hér á landi

Lögregla varar við lítt þekktu fíkniefni sem komið er í umferð hér á landi
Fréttir
Í gær
Hvalveiðiskipstjóri varð af 20 milljónum
Fréttir
Í gær
Gísli Rafn lætur af störfum hjá Rauða krossinum