Sagan endalausa? Margrét ósátt við dómara sem hefur gefið út dagsetningu á endurflutningi á sakamáli gegn henni

Jónas Jóhannsson, héraðsdómari og dómstjóri Héraðsdóms Reykjaness, hefur tilkynnt að endurflutningur á ærumeiðingarmáli gegn Margréti Friðriksdóttur verði haldinn föstudaginn 6. mars næstkomandi, kl. 14.
Málið varðar meintar ærumeiðingar Margrétar gegn Barböru Björnsdóttur héraðsdómara. Barbara kærði Margréti til lögreglu eftir að Margrét hafði farið um hana ófögrum orðum á Facebook-síðu sinni og meðal annars kallað hana „lausláta mellu.“ Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu ákærði Margréti í kjölfarið fyrir ærumeiðingar.
Aðalmeðferð í málinu var við Héraðsdóm Reykjaness þann 16. janúar síðastliðinn.
Samkvæmt lögum um meðferð sakamála skal kvað upp dóm í sakamáli innan fjögurra vikna eftir aðalmeðferð. Dómsuppkvaðning yfir Margréti frestaðist hins vegar vegna veikinda dómarans í málinu, Jónasar Jóhannssonar.
Jónas hefur nú sent málsaðilum tölvupóst þar sem hann segir að dómasamning hafi dregist vegna veikinda hans og tilkynnir um dagsetningu á endurflutningi málsins. Margrét og lögmaður hennar, Hilmar Garðar Þorsteinsson, fóru fram á að málið yrði endurflutt vegna tafa á dómsuppkvaðningu. Mál þar sem dómsuppkvaðning á sér ekki stað innan fjögurra vikna skal endurflutt nema dómari eða málsaðilar telji það óþarft, samkvæmt lögum um meðferð sakamála.
Jónas gerir hins vegar eingöngu ráð fyrir málflutningi en ekki frekari vitnaleiðslum, enda hafi vitnaleiðslur farið fram í aðalmeðferðinni 16. janúar. Þessu mótmæla Margrét og lögmaður hennar og vilja leiða fram ný vitni í málinu.
Hilmar hefur í erindi til Jónasar farið fram á að endurflutningur málsins verði ekki fyrr en dómstólar hafi úrskurðað um kröfu þeirra um að leiða fram vitni við endurflutninginn. Hilmar segir í bréfi sínu til dómarans:
„Ákærða krefst þess því að fjallað verði um kröfu ákærðu um vitnaleiðslur í fyrirtöku við fyrsta tækifæri þar sem aðilum gefist færi á að taka til máls og úrskurður kveðinn upp á grunni 2. mgr. 181. gr., áður en endurflutningur fer fram.
Þá er þess krafist að endurflutningur fari ekki fram fyrr en færi hefur gefist á að bera úrskurð dómsins undir Landsrétt, falli hann ekki ákærðu í vil. Vísað er til 1. mgr. 70. gr. stjórnarskrár og 6. gr. MSE um rétt ákærðu til réttlátrar málsmeðferðar, þar sem rétturinn til að leiða vitni sýknukröfu til stuðnings er einn sá mikilvægasti og allar takmarkanir á honum ber að túlka þröngt.“
Óvíst er því hvort endurflutningurinn verður háður 6. mars né hve lengi bíða þarf eftir því að dómur verði kveðinn upp yfir Margréti.