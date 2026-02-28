Oddný táraðist er hún rifjaði upp erfiðleika í æsku – „Ég ætla nú ekki að fara gráta í viðtalinu“

Oddný Harðardóttir, fyrrverandi formaður Samfylkingarinnar og ráðherra, var í viðtali á Samstöðinni í morgun. Var þar komið víða við en snemma í viðtalinu rifjaði Oddný upp erfiðleika í æsku vegna drykkju föður hennar.
„Pabbi var rosalega góður maður, klár maður og það lék allt í höndunum á honum. En hann tók túra og lét sig hverfa. Og þá gjarnan með þá peninga sem til voru á heimilinu. Þannig að það segir sig sjálft að það gekk ýmislegt á. Það endaði með því að þau skilja.“
Oddný var 12 ára er foreldrar hennar skildu, yngri systir hennar var 8 ára og eldri systir 16 ára. Sú elsta bar mestu ábyrgðina og reynt var að hlífa yngri systrunum við erfiðleikunum.
„Eins og ég elskaði pabba minn mikið þá létti mér þegar hann fór. Það var bara betra að við værum þarna fjórar. Mamma með okkur þrjár. Það er ekki gaman að segja það en það var samt þannig.“ Síðan átti hann erfið ár en hætti síðan að drekka sjö árum seinna þegar Oddný var 19 ára. „Hann kynnist góðri konu og þau giftast. Hún er enn á lífi. Pabbi dó 2012 þegar ég var búin að vera fjármálaráðherra bara í nokkrar vikur.“
Oddný segir að síðari eiginkona föður hennar hafi ekki bara verið happafengur fyrir hann heldur líka fyrir þær systur, þar sem hún kom á samskiptum á ný á milli þeirra en þau höfðu dottið niður á meðan hann bjó einn. „Hún var og er góð kona.“
Spyrillinn, Björn Þorláksson, spurði hvort spenna og veðrabrigði hafi einkennt heimilislífið eins og gjarnan er á heimilum alkóhólista. Oddný játaði því.
„Ég man eftir því þegar ég sá mömmu gráta í fyrsta sinn. Ég ætla nú ekki að fara gráta í viðtalinu en það er erfitt að rifja þetta upp,“ sagði Oddný og táraðist.
Hún lýsir því að hún hafi 11 ára gömul komið með biblíuna til föður síns og beðið hann um að sverja að „gera þetta aldrei aftur.“ Hann hafi orðið við því en síðan ekki staðið við loforðið.
„Þess vegna finnst mér auðvitað mikilvægt að það séu góð meðferðarúrræði og haldið vel utan um veikan einstakling, alkóhólistann, en það skiptir miklu máli að halda líka vel utan um börnin og makann. Það var auðvitað ekki gert þarna,“ segir Oddný og lýsir jafnframt dugnaði móður sinnar sem hafi haldið heimilinu saman af myndarskap. Hún segir að móðir hennar hafi verið „skemmtileg, hörkutól og kjaftfor kona, á meðan pabbi var meira feiminn maður. Það væsti ekki um okkur, hún sá um að það gengi allt vel þó að við höfum stundum átt lítið af aurum. En hún drakk aldrei áfengi.“
