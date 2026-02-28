fbpx
Laugardagur 28.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Oddný táraðist er hún rifjaði upp erfiðleika í æsku – „Ég ætla nú ekki að fara gráta í viðtalinu“

Ritstjórn DV
Laugardaginn 28. febrúar 2026 11:45

Oddný Harðardóttir. Skjáskot Samstöðin.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Oddný Harðardóttir, fyrrverandi formaður Samfylkingarinnar og ráðherra, var í viðtali á Samstöðinni í morgun. Var þar komið víða við en snemma í viðtalinu rifjaði Oddný upp erfiðleika í æsku vegna drykkju föður hennar.

„Pabbi var rosalega góður maður, klár maður og það lék allt í höndunum á honum. En hann tók túra og lét sig hverfa. Og þá gjarnan með þá peninga sem til voru á heimilinu. Þannig að það segir sig sjálft að það gekk ýmislegt á. Það endaði með því að þau skilja.“

Oddný var 12 ára er foreldrar hennar skildu, yngri systir hennar var 8 ára og eldri systir 16 ára. Sú elsta bar mestu ábyrgðina og reynt var að hlífa yngri systrunum við erfiðleikunum.

„Eins og ég elskaði pabba minn mikið þá létti mér þegar hann fór. Það var bara betra að við værum þarna fjórar. Mamma með okkur þrjár. Það er ekki gaman að segja það en það var samt þannig.“ Síðan átti hann erfið ár en hætti síðan að drekka sjö árum seinna þegar Oddný var 19 ára. „Hann kynnist góðri konu og þau giftast. Hún er enn á lífi. Pabbi dó 2012 þegar ég var búin að vera fjármálaráðherra bara í nokkrar vikur.“

Oddný segir að síðari eiginkona föður hennar hafi ekki bara verið happafengur fyrir hann heldur líka fyrir þær systur, þar sem hún kom á samskiptum á ný á milli þeirra en þau höfðu dottið niður á meðan hann bjó einn. „Hún var og er góð kona.“

Fékk föður sinn til að sverja við biblíuna

Spyrillinn, Björn Þorláksson, spurði hvort spenna og veðrabrigði hafi einkennt heimilislífið eins og gjarnan er á heimilum alkóhólista. Oddný játaði því.

„Ég man eftir því þegar ég sá mömmu gráta í fyrsta sinn. Ég ætla nú ekki að fara gráta í viðtalinu en það er erfitt að rifja þetta upp,“ sagði Oddný og táraðist.

Hún lýsir því að hún hafi 11 ára gömul komið með biblíuna til föður síns og beðið hann um að sverja að „gera þetta aldrei aftur.“ Hann hafi orðið við því en síðan ekki staðið við loforðið.

„Þess vegna finnst mér auðvitað mikilvægt að það séu góð meðferðarúrræði og haldið vel utan um veikan einstakling, alkóhólistann, en það skiptir miklu máli að halda líka vel utan um börnin og makann. Það var auðvitað ekki gert þarna,“ segir Oddný og lýsir jafnframt dugnaði móður sinnar sem hafi haldið heimilinu saman af myndarskap. Hún segir að móðir hennar hafi verið „skemmtileg, hörkutól og kjaftfor kona, á meðan pabbi var meira feiminn maður. Það væsti ekki um okkur, hún sá um að það gengi allt vel þó að við höfum stundum átt lítið af aurum. En hún drakk aldrei áfengi.“

Viðtalið er í spilaranum hér að neðan. Sú umræða sem hér hefur verið drepið á byrjar á 6:45:

 

 

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Oddný táraðist er hún rifjaði upp erfiðleika í æsku – „Ég ætla nú ekki að fara gráta í viðtalinu“
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Sagan endalausa? Margrét ósátt við dómara sem hefur gefið út dagsetningu á endurflutningi á sakamáli gegn henni
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Prentvilla kemur í veg fyrir útburð á síbrotakonu í Bríetartúni
Fréttir
Fyrir 15 klukkutímum
Trump lýsir yfir stríði gegn Íran
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum
Slapp með skrekkinn – Reiddist verulega eftir að aðdáun hans á „saurlífissíðum“ var afhjúpuð
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum
Stefán afhjúpar þekkingarleysi ungra Sjálfstæðismanna – Verðlaunuðu látinn mann sem rak einokunarfyrirtæki
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Fastus afhenti Brunavörnum Rangársýslu nýjan dælubíl
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Steinunn og Jacques urðu ástfangin við fyrstu kynni en leiðir skildu í 40 ár – „Höfum við ákveðið að týna ekki ástinni aftur, aldrei aftur“

Mest lesið

Misstu meira en bara kílóin á þyngdarstjórnunarlyfjunum – „Þarna dreg ég línuna“
Stefán afhjúpar þekkingarleysi ungra Sjálfstæðismanna – Verðlaunuðu látinn mann sem rak einokunarfyrirtæki
Steinunn og Jacques urðu ástfangin við fyrstu kynni en leiðir skildu í 40 ár – „Höfum við ákveðið að týna ekki ástinni aftur, aldrei aftur“
Miðflokksmaður vill vita hvers vegna forsetamaki Íslands afþakkaði boð í Hvíta húsið – „Hvað var mikilvægara í dagskránni?“
Þingmenn lentu í miklum í ógöngum í gær: „Heppin að það var símasamband á þessum kafla”

Nýlegt

Steinunn og Jacques urðu ástfangin við fyrstu kynni en leiðir skildu í 40 ár – „Höfum við ákveðið að týna ekki ástinni aftur, aldrei aftur“
Íslensku kraftaverka tvíburastelpurnar sem fæddust aðeins rétt um 1000 gr
Vinur Albananna í skotlínunni – Reyndu að fá Gunnar úrskurðaðan vanhæfan sem verjanda
OnlyFans-stjarna með sjaldgæfan sjúkdóm – Brjóstin stækka og stækka
Hatrammar deilur á Vestfjörðum um 80 ára gamlan stríðsjeppa – Taldi sig hafa lánað bílinn en situr nú eftir með sárt ennið
Southgate hefur engan áhuga á slíku starfi
Davíð Þór segir aðstæður hafa verið hættulegar í Árbænum – Helgi Mikael neitaði að flauta leikinn af
Norwich seldi leikmann á yfir þrjá milljarða
Slapp með skrekkinn – Reiddist verulega eftir að aðdáun hans á „saurlífissíðum“ var afhjúpuð
FH neitaði að klára leikinn vegna veðurs
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Evrópuráðið óttast fangelsun barna á Íslandi
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Miðflokksmaður vill vita hvers vegna forsetamaki Íslands afþakkaði boð í Hvíta húsið – „Hvað var mikilvægara í dagskránni?“

Miðflokksmaður vill vita hvers vegna forsetamaki Íslands afþakkaði boð í Hvíta húsið – „Hvað var mikilvægara í dagskránni?“
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Heimsfrægur trúður handtekinn á Keflavíkurflugvelli – „Þeir sögðu mér að taka farangurinn minn og fylgja þeim“
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Könnun Maskínu – Samfylkingin stærst í borginni – Vinstrið fær 2 fulltrúa
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Þingmenn lentu í miklum í ógöngum í gær: „Heppin að það var símasamband á þessum kafla”

Þingmenn lentu í miklum í ógöngum í gær: „Heppin að það var símasamband á þessum kafla”
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Magaermi og hjáveituaðgerðum erlendis fækkaði mikið árið 2025

Magaermi og hjáveituaðgerðum erlendis fækkaði mikið árið 2025
Fréttir
Í gær
Útskýrir „eitraðan kokteil“ hagstjórnarmistaka sem þjóðin er enn að gjalda fyrir – „Þetta ástand fékk að lifa allt of lengi“
Fréttir
Í gær

Tara Margrét lætur aftur í sér heyra og rifjar upp stirð samskipti við Ölmu – „Er ekki að reyna að breyta neinu“

Tara Margrét lætur aftur í sér heyra og rifjar upp stirð samskipti við Ölmu – „Er ekki að reyna að breyta neinu“
Fréttir
Í gær
Aðalsteinn hættir sem aðstoðarmaður Þorgerðar – Segir að ástæðan komi sennilega flestum á óvart
Fréttir
Í gær
Reykjavíkurborg varpar ljósi á það sem er í gangi í Ölduselsskóla
Fréttir
Í gær

Gunnar Smári kemur RÚV til varnar – „Skammarlegt að lesa einhverjar vandlætingargreinar um blaðamennsku Þóru“

Gunnar Smári kemur RÚV til varnar – „Skammarlegt að lesa einhverjar vandlætingargreinar um blaðamennsku Þóru“
Fréttir
Í gær

Björn afþakkaði boð Melaniu Trump

Björn afþakkaði boð Melaniu Trump
Fréttir
Í gær
Vinur Albananna í skotlínunni – Reyndu að fá Gunnar úrskurðaðan vanhæfan sem verjanda
Fréttir
Í gær
Ragnar gefur lítið fyrir rök Landspítalans – Segir að Bertolli sé hert smjörlíki sem hann ráðleggur engum að borða
Fréttir
Í gær

Þarf ekki að borga fyrrverandi stjúpföður sínum fyrir að taka íbúðina í gegn – Skilnaður setti allt í bál og brand

Þarf ekki að borga fyrrverandi stjúpföður sínum fyrir að taka íbúðina í gegn – Skilnaður setti allt í bál og brand
Fréttir
Í gær
Landsréttur leggur línurnar – Akureyringur mátti kalla fyrrverandi eiginkonu sína „tussu“ en ekki „svertingjatussu“
Fréttir
Í gær
Skipið sem var haldlagt suður af Íslandi flutt til Bandaríkjanna – Verður gert upptækt
Fréttir
Í gær
Unglingar sakfelldir fyrir líkamsárás á Akranesi – Brotaþoli átti að hafa verið í samskiptum við kærustu annars þeirra
Fréttir
Í gær

Listi Samfylkingarinnar í Reykjavík kynntur – Regína í sjöunda sæti

Listi Samfylkingarinnar í Reykjavík kynntur – Regína í sjöunda sæti
Fréttir
Í gær

Skatturinn vildi vita hvaðan eigandi tælenskrar nuddstofu fékk alla þessa peninga – Hún sagðist bara vera svona heppin

Skatturinn vildi vita hvaðan eigandi tælenskrar nuddstofu fékk alla þessa peninga – Hún sagðist bara vera svona heppin
Fréttir
Í gær
Dró að sér sjö milljónir í sumarstarfi hjá Happdrætti Háskóla Íslands
Fréttir
Í gær

Harður árekstur á Suðurlandi – Hópslysaáætlun virkjuð

Harður árekstur á Suðurlandi – Hópslysaáætlun virkjuð
Fréttir
Í gær
Gátu ekki sannað að hvalaskoðunarferðirnar væru umhverfisvænar
Fréttir
Í gær
Dómurinn yfir Steinu Árnadóttur stendur – Sakfelld fyrir manndráp af gáleysi en ekki gerð refsing
Fréttir
Í gær

Leggja til aðra lausn en Borgarlínu – „Hneppi íbúa þar nánast í stofufangelsi á meðan“

Leggja til aðra lausn en Borgarlínu – „Hneppi íbúa þar nánast í stofufangelsi á meðan“
Fréttir
Í gær

Lögregla varar við lítt þekktu fíkniefni sem komið er í umferð hér á landi

Lögregla varar við lítt þekktu fíkniefni sem komið er í umferð hér á landi
Fréttir
Í gær
Hvalveiðiskipstjóri varð af 20 milljónum
Fréttir
Í gær
Gísli Rafn lætur af störfum hjá Rauða krossinum