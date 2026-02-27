fbpx
Föstudagur 27.febrúar 2026

Miðflokksmaður vill vita hvers vegna forsetamaki Íslands afþakkaði boð í Hvíta húsið – „Hvað var mikilvægara í dagskránni?“

Ritstjórn DV
Föstudaginn 27. febrúar 2026 14:20

Greint var frá því í morgun að Björn Skúlason, maki forseta Íslands, hefði afþakkað heimboð frá Melaniu Trump, forsetafrú Bandaríkjanna. Um er að ræða athöfn þar sem verkefni forsetafrúnnar, Fostering the Future Together, verður hleypt af stokkunum í Hvíta húsinu dagana 24. til 25. mars. Meðal þátttakenda eru makar þjóðarleiðtoga um heim allan. Það var RÚV sem upplýsti um málið en í svari embættis forseta Íslands sagði að Björn hefði fengið boð um að mæta á viðburðinn en sjái sér ekki fært að þiggja það.

Miðflokksmaðurinn Einar Geir Þorsteinsson, sem hefur sóst eftir að leiða lista flokksins í Hafnarfirði í sveitarstjórnarkosningunum, telur að embætti forseta þurfi að útskýra hvers vegna Björn hafi afþakkað boðið. Einar Geir skrifar á X (áður Twitter):

„Hvað var mikilvægara í dagskránni sem olli því að hann hafnaði heimboði í Hvíta húsið? Forsetaembættið verður að upplýsa landsmenn um það.“

Knattspyrnuþjálfarinn Þórður Einarsson telur þó að það komi fólki ekkert við hvað forsetamakinn gerir við sinn tíma. Einar Geir er því ósammála:

„Þú virðist hafa sterkar skoðanir á flestum samfélagsmálum en setur mörkin þegar spurt er að því hvers vegna forsetaembættið ákveði að sleppa því að rækja hagsmuni Íslands gagnvart okkar helstu bandaþjóð?“

Þórður bendir á að forsetamakinn sé ekki kjörinn fulltrúi þjóðarinnar heldur almennur borgari. „Þar með ræður hann för og þarf ekkert að svara fyrir neitt gagnvart einhverjum á samfélagsmiðlum.“

Fleiri netverjar tóku þó undir með Einari Geir og telja það galið að Björn hafi afþakkað boðið.

„Þetta er sturlað,“ skrifar einn og annar spyr hvernig „þessi dónaskapur“ þjóni hagsmunum Íslands.

Þess má til gamans geta að vefsíða um stöðu Björns hjá embætti forseta er ókláruð. Þar stendur nú um áherslur hans:

„Forsetahjón leggja sameiginlega áherslu á gildi velsældar og heilbrigði íslensku þjóðarinnar. Björn Skúlason er verndari eftirfarandi samtaka og viðurkenninga: “

Á eftir tvípunktinum kemur þó ekkert, svo í í gríni mætti halda því fram að Björn sé verndari einskis og geti því gert það sem honum sýnist, þó svo að skýringin sé augljóslega sú að vefsíðan er ókláruð.

