Evrópuráðið óttast fangelsun barna á Íslandi

Evrópuráðið hefur sent íslenskum stjórnvöldum bréf þar sem varað er við því að börnum sé haldið í varðhaldi. Koma verði fram við börn eins og börn.
Þetta kemur fram í bréfi Michael O´Flaherty, yfirmanni mannréttindamála hjá Evrópuráðinu (ekki Evrópusambandinu), til íslenskra stjórnvalda. Tilefnið er frumvarp dómsmálaráðherra um brottfararstöð. Það er fyrir þá útlendinga sem ekki hafa leyfi til dvalar og sýna ekki samstarfsvilja til að fara úr landi.
„Í frumvarpinu eru kærkomin atriði svo sem betri aðstaða til vistunar fyrir brottvikningu í stað venjulegra fangelsa. Það eru einnig ýmsar öryggisráðstafanir og vísanir í hvað sé best best fyrir börn og bann við að börn verði vistuð séu þau ekki í fylgd fullorðinna,“ segir í bréfi O´Flaherty. „En ég hef áhyggjur af því að frumvarpið býður upp á að vista börn í fylgd fullorðinna í allt að níu daga.“
Bendir hann á að það hafi ítrekað komið fram hjá Mannréttindadómstólnum að börn sem fara á milli landa séu í viðkvæmri stöðu og að yfirvöld verði að taka tillit til hennar. Einnig að varðhald barna megi aðeins nota í ítrustu neyð, og að öll önnur úrræði hafi verið reynd áður. Í frumvarpinu sé engin krafa lögð á yfirvöld að sýna fram á að öll önnur úrræði hafi verið reynd áður en barn er sett í varðhald í allt að níu daga.
„Í Barnasáttmála sameinuðu þjóðanna segir einnig að yfirvöld verði að koma fram við börn eins og börn og verja réttindi þeirra án mismununar, óháð stöðu fjölskyldu þeirra,“ segir hann og hvetur þingnefndina til þess að laga frumvarpið að þessu.