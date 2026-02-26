Unglingar sakfelldir fyrir líkamsárás á Akranesi – Brotaþoli átti að hafa verið í samskiptum við kærustu annars þeirra

Héraðsdómur Vesturlands hefur sakfellt tvo unglinga fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás á þriðja unglinginn. Atvikið átti sér stað að kvöldlagi árið 2023, utandyra á Akraensi. Ákærðu voru sagðir hafa í félagi ráðist á brotaþola, tekið hann niður í jörðina og sparkað í hann ítrekað, auk þess sem annar þeirra hefði slegið hann með hnefa í andlitið.
Brotaþoli hlaut blóðnasir, eymsli yfir nefi, verki í mjóbaki og rispu við lendhrygg. Læknisvottorð studdi frásögn hans um áverka og taldi læknir að þeir gætu samrýmst lýsingu hans á atburðum. Fyrir dómi kom jafnframt fram að andlegar afleiðingar hefðu verið verulegar; brotaþoli missti sjálfstraust, einangraðist félagslega og leitaði til sálfræðings í kjölfarið.
Samkvæmt málsgögnum var orsakar árásarinnar að leita í sögusögnum um að brotaþoli hefði verið í samskiptum við þáverandi kærustu annars ákærðu. Vitni báru að ákveðið hefði verið að fá brotaþola til að koma á staðinn undir fölskum formerkjum. Þegar hann mætti var hann tekin hálstaki, felldur í jörðina og síðan sparkað í hann þar sem hann lá varnarlaus. Vitnisburðir voru að nokkru leyti misvísandi um nákvæma verknaðarskiptingu, en dómurinn taldi sannað að báðir ákærðu hefðu staðið sameiginlega að árásinni.
Við ákvörðun refsingar var tekið tillit til ungs aldurs árásarmanna þegar árásin var framin, fyrir um þremur árum. Annar þeirra var þá rétt tæplega 16 ára en hinn var á sautjánda ári.
Niðurstaðan var að hvor um sig er dæmdur í sex mánaða skilorðsbundið fangelsi.
Dóminn má lesa hér.