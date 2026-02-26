fbpx
Fimmtudagur 26.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Skipið sem var haldlagt suður af Íslandi flutt til Bandaríkjanna – Verður gert upptækt

Kristinn H. Guðnason
Fimmtudaginn 26. febrúar 2026 19:30

Tankskipið Marinera.

Verið er að flytja hið haldlagða tankskip Marinera til Bandaríkjanna þar sem það verður gert upptækt. Skipið er hluti af hinum svokallaða skuggaflota Rússa sem var að flytja olíu frá Venesúela til Rússlands.

Marinera komst í gegnum herkví Bandaríkjamanna við Venesúela í kringum áramótin. Skipið var elt norður Atlantshafið og loks náðist að stöðva það sunnarlega í landhelgi Íslands og tóku Bretar þátt í aðgerðinni. Var skipið svo flutt til Skotlands þar sem það hefur verið síðan þá.

Rússneskur þingmaður vill sökkva bandarískum bátum út af haldlagningu tankskipsins Marinera

Rússar brugðust illa við og höfðu í hótunum við Bandaríkjamenn. Meðal annars lét þingmaðurinn Alexey Zhuravlev hafa eftir sér að rússneski sjóherinn ætti að sökkva nokkrum bandarískum landhelgisgæslubátum til að hefna fyrir haldlagningu tankskipsins. En skipið hefur verið notað í alls kyns smyglstarfsemi áður, meðal annars fyrir hryðjuverkasamtökin Hezbollah í Líbanon.

Marinera hefur verið geymt við Moray í norðurhluta Skotlands. Eins og kemur fram í frétt breska ríkisútvarpsins BBC um málið þá verður skipið flutt inn í Ermasund og svo yfir Atlantshafið til Bandaríkjanna. Þar verður skipið gert upptækt.

