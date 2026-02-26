fbpx
Fimmtudagur 26.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Landsréttur leggur línurnar – Akureyringur mátti kalla fyrrverandi eiginkonu sína „tussu“ en ekki „svertingjatussu“

Kristinn H. Guðnason
Fimmtudaginn 26. febrúar 2026 21:00

Dómurinn féll í Landsrétti í dag.

Karlmaður á miðjum aldri frá Akureyri hefur verið dæmdur til tveggja mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir líkamsárás og ærumeiðingar gegn fyrrverandi maka. Landsréttur taldi ein ummælin teljast til stórfelldra ærumeiðinga en önnur sem hann var ákærður fyrir hafi aðeins verið fúkyrði.

Rifust um hestakerru

Atvikið átti sér stað í sumarhúsi þann 1. ágúst árið 2023. Konan fór þangað til að hitta fyrrverandi mann sinn og fóru þau að rífast um skil á hestakerru í hennar eigu. Hringdi konan í lögregluna og sagði manninn hafa veist að sér. Beið hún við afleggjara nálægt bústaðnum eftir lögreglunni sem kom og tók myndir af áverkum hennar. Þá var farið að bústaðnum og maðurinn spurður um málavexti og hendur hans myndaðar. Tvö vitni gáfu einnig skýrslu á lögreglustöðinni sama dag, vinkonur konunnar sem höfðu fylgt henni í sumarbústaðinn.

Fengu bæði áverkavottorð

Fór konan svo á sjúkrahús og fékk áverkavottorð. Sagði hún að hann hefði beðið hana að yfirgefa landareign sína en hún neitað. Þá hafi hann gripið í hægri upphandlegg hennar og háls og hent henni til og frá.

Eftir það hafi hún verið verkjuð í hálsi og öxlum sem og upphandleggssvæði hægra megin. Samkvæmt læknisskoðuninni hafði hún fengið mar, tognun og yfirborðsáverka sem ekki hafi þarfnast frekari rannsókna.

Degi seinna mætti maðurinn á lögreglustöð til þess að sýna marblett á vinstri rist sem hann sagðist hafa hlotið í átökum við konuna. Fékk hann áverkavottorð þess efnis á heilsugæslustöð.

Síðar leitaði konan til sálfræðings sem vottaði um áfallastreituröskun hennar eftir atvikið. Það er að einkennin séu hamlandi fyrir hana. Hún sé stöðugt á verði, forðist staði þar sem hún gæti vænst þess að hitta manninn óvænt og sé hrædd við hann. Þá hafi einkenni þunglyndis, kvíða og streitu komið fram hjá henni.

Fúkyrði flugu

Maðurinn hafnaði því hins vegar að hafa nokkurn tímann beitt hana ofbeldi. Það hefði verið á hinn veginn og sagðist hann hafa verið þolandi í ofbeldissambandi því hún væri frek og skapstór. Meðal annars hefði hann í eitt skipti vaknað við það að hún hafi kýlt hann. Í sumarbústaðnum hafi hún látið sig detta þegar hann hafi vísað henni af lóðinni.

Maðurinn var einnig sakaður um ærumeiðingar í málinu. Það er að hann hafi kallað fyrrverandi eiginkonu sína „hóru“, „tussu“, „djöfulsins belju“, „svertingja tussu“ og fleiri álíka nöfnum.

Ekki öll fúkyrðin ærumeiðingar

Héraðsdómur Norðurlands Eystra taldi sannað að maðurinn hefði beitt konuna ofbeldi. Hún væri trúverðug í framburði sínum sem væri studdur áverkavottorði, sálfræðimati og skýrslum vitna. Einnig að maðurinn hefði gerst sekur um ærumeiðingar með orðum sínum.

Landsréttur staðfesti refsingu mannsins, 60 daga skilorðsbundinn fangelsisdóm og 400 þúsund króna miskabótakröfu til konunnar. En auk þess þarf hann að greiða í kringum 3 milljónir króna í lögfræði og málskostnað á báðum dómstigum.

Hins vegar var sá munur á dómunum að ærumeiðingar duttu að mestu leyti út í Landsrétti.

„Þótt orðin „hóra“, „tussa“ og  „djöfulsins belja“ séu óviðurkvæmileg og rakin smekkleysa geta  slík fúkyrði ekki talist  til  stórfelldra  ærumeiðinga í skilningi umrædds lagaákvæði,“ segir í niðurstöðu dómsins. „Öðru gegnir aftur á móti um þá háttsemi ákærða að kalla brotaþola „svertingjatussu“, enda verður að telja að með því hafi ætlun ákærða verið að smána  brotaþola  með óskammfeilnum ummælum sem beindust að útliti hennar og uppruna.“

