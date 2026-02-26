fbpx
Fimmtudagur 26.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Hinum smánaða Andrew bannað að ríða út og glenna sig framan í myndavélarnar

Kristinn H. Guðnason
Fimmtudaginn 26. febrúar 2026 08:00

Það þykir ekki lengur við hæfi að Andrew ríði út. Mynd/Getty

Andrew Mountbatten-Windsor, hinum smánaða fyrrum prins, hefur verið bannað að ríða út á jörð konungsfjölskyldunnar í Sandringham. Að sögn ráðgjafa krúnunnar er það sagt ekki líta vel út að Andrew fái að spóka sig um á hestbaki á þessari stundu.

Breska blaðið The Daily Mail greinir frá þessu.

Eins og flestir vita var Andrew handtekinn í síðustu viku, á 66 ára afmælisdaginn sinn, vegna gruns um viðskiptamisferli. Þá er hann einnig grunaður um kynferðisbrot í tengslum við Epstein skjölin svokölluðu.

Konungsfjölskyldan hefur brugðist við ásökunum á hendur Andrew með því að svipta hann öllum titlum. Þá er fjölskyldan einnig að fjarlægjast hann og sagt er að önnur dóttir hans, Eugenie sé búin að slíta öllum samskiptum við hann.

Prinsessurnar miður sín eftir handtöku föður síns – Fergie í felum

Nú er greint frá því að Andrew megi ekki lengur fara í útreiðatúra á hinni konunglegu jörð við Sandhringham. Andrew var fluttur til Sandringham fyrir um þremur vikum síðan en síðan þá hefur hann ítrekað sést á hestbaki. Meðal annars hefur hann sést brosa og veifa framan í myndavélar og nærstadda. Hefur þessi hegðun farið fyrir brjóstið á Karli konungi og telja ráðgjafar að þetta líti ekki nógu vel út fyrir konungsfjölskylduna.

Ljósmyndar gulu pressunnar liggja eins og hýenur fyrir utan Sandringham í von um að ná myndum af Andrew. Hann hefur aðeins einu sinni sést úti við síðan hann var handtekinn.

